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Станислав Черчесов: если мой футболист получает мышечную травму - для меня это пощечина

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе семинара "Актуальные аспекты физической подготовки в футболе" рассказал о своем отношении к травмам у футболистов.

"Ни один футболист при мне ни в клубе, ни в сборной не вышел травмированным. Ни разу. Если мой футболист получает мышечную травму – для меня это пощёчина. Это принципиальный вопрос. Для этого есть я и тренер по физической подготовке. Если футболист лучше по классу, но он травмирован, то нет смысла его выпускать. Он может помочь 20 или 30 минут, тогда его стоит выпускать в конце игры.

Все игроки из "Зенита", "Спартака" и "Локомотива" приезжают в хорошем состоянии. В прошлом году у нас были вопросы к "Локомотиву" и "Зениту", но в этом году всё отлично. Они в хорошем физическом состоянии.

Надеюсь, что и мы их возвращаем в клубы такими же. Например, Жирков давно не играл, но к нам приезжает в отличной физической форме", - передаёт слова Черчесова "Чемпионат".
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 12:52
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№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:19) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Чёт усатый ***т не по делу. Может, Зобнина вспомним? Это ты его сломал, упырь.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: Barmaley (Сегодня, 13:18) #
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online

Лунева вернули каким?
Регистрация: 17.04.2017
№2 Написал: Батька (Сегодня, 13:06) #
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Зобу поломал усатый .... пол года без одного из лидеров играли .... разбазарили около 12 -15 очков в концовках !!
Могли бы сейчас уверенно на первом месте идти, без шансов для других команд !!
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: kruga (Сегодня, 12:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ага. Только Зоба сломался именно в твоем никому не нужном матче


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009
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