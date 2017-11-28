Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Игорь Гамула: у "Зенита" есть проблемы с психологией, но Манчини сможет ее решить

Бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула прокомментировал поражение "Зенита" от "Спартака" в матче 18-го тура РФПЛ (1:3).

"Сейчас Манчини не хватает немного удачи. "Зенит" играет неплохо, но есть трудности. Вроде мелочи, но в футболе мелочей не бывает. Где-то не добежали, не там встали, не туда пас отдали. Плюс давят вложенные деньги и высокие ожидания.

Видно, что с психологией в команде есть проблемы, но это главный тренер сможет решить. Он первый год в "Зените", немного надо подождать, и всё исправит. Мастерства и опыта ему не занимать.

Скажу, что после поражения "Зенита" следить за чемпионатом России стало интереснее. В РФПЛ идёт очень интересная борьба за чемпионство", - цитирует Гамулу "Чемпионат".
Теги: Гамула Зенит
Сегодня, 12:55
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:23) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Проблемы с психологией Манчини нигде не решил. За что его и пинали отовсюду.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 13:08) #
  • -2
  •  (4)
online

Уважаемый мною Игорь....у многих Аргентинцев...разве Вы не заметили....проблемы с лишним весом...только причёски в норме...


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.