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Артем Дзюба наступил на шарф "Спартака" в матче с "Зенитом" (фото)

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба наступил на фанатский шарф "Спартака" во время разминки на кромке поля в матчре 18-го тура РФПЛ.

Форвард, наступил на шарф, после чего один из игроков красно-белых попытался вытащить предмет из-под бутс Дзюбы, который является является воспитанником "Спартака" и выступал за команду до 2015 года.

Теги: Дзюба Спартак Зенит
Сегодня, 13:23
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№7 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
он в своей команде сейчас.определенно.там все такие:от педерастов с рыгонями,до шлюхи.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№6 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 13:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
так низко.. мерзкий человек!
судя по последним из рыданиям питерских дрочеров..дзюбу они просят на выход!
вчерашний матч это доказал.. он просто ноль..нулище..

теперь вопрос: кому достанется это тупорылое чудо в зимнее окно?
вернее кто осмелится взять это дерево?
Регистрация: 28.11.2017
№5 Написал: lisiitigr Самый красивый город в Мире (Сегодня, 13:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
он случайно видно же .. во вторых это не дзюба .. вы его по жопе чт оли узнаете ?? )))
Регистрация: 13.06.2010
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
жаль, что он не капитан зенита

хотя он вице-капитан. всё по достоинству


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ублюдок епаный


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№2 Написал: CHELSEA-LOKO (Сегодня, 13:25) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Жестоко...


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У ФК Локомотив абсолютный рекорд по беcпройгрышным матчам в РПЛ!27 матчей без поражений!
Регистрация: 20.06.2009
№1 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 13:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
мразь


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Регистрация: 10.07.2013
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