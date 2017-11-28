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Станислав Черчесов: после матча с Кореей всех отправил по домам, было все равно, пусть хоть пива выпьют

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что после товарищеского матча с командой Южной Кореи (4:2) разрешил игрокам сразу поехать домой.

"После матча с Кореей я всех отправил по домам. Я видел, что они очень устали. Мне было всё равно, пусть они хоть пива выпьют. Зачем мне их везти на базу, если они так устали?

Это впервые в истории сборной, когда после матча отпустили домой. На следующий день мы встретились на базе, все приехали вовремя и в нормальном состоянии", - передаёт слова Черчесова "Чемпионат".
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 13:44
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 13:52) #
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Саламыч...а когда играл в Спартаке при Романцеве....Пиво после матча не пил...?ЕСЛИ ЧЕСТНО. а в АВСТРИИ...МНОГО РАССКАЗЫВАЛИ О ТЕБЕ.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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