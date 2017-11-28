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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Станислав Черчесов: после матча с Кореей всех отправил по домам, было все равно, пусть хоть пива выпьют
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что после товарищеского матча с командой Южной Кореи (4:2) разрешил игрокам сразу поехать домой.
"После матча с Кореей я всех отправил по домам. Я видел, что они очень устали. Мне было всё равно, пусть они хоть пива выпьют. Зачем мне их везти на базу, если они так устали?
Это впервые в истории сборной, когда после матча отпустили домой. На следующий день мы встретились на базе, все приехали вовремя и в нормальном состоянии", - передаёт слова Черчесова "Чемпионат".
"После матча с Кореей я всех отправил по домам. Я видел, что они очень устали. Мне было всё равно, пусть они хоть пива выпьют. Зачем мне их везти на базу, если они так устали?
Это впервые в истории сборной, когда после матча отпустили домой. На следующий день мы встретились на базе, все приехали вовремя и в нормальном состоянии", - передаёт слова Черчесова "Чемпионат".
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