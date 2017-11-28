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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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7 декабря станет известен город проведения матча открытия Евро-2020
Исполком УЕФА 7 декабря определит место проведения матча открытия чемпионата Европы 2020 года, информирует пресс-служба УЕФА.
На проведение матча открытия претендуют Санкт-Петербург (Россия) Амстердам (Голландия), Брюссель (Бельгия), Глазго (Шотландия) и Рим (Италия).
Помимо выборов города матча открытия, на повестку исполкома УЕФА вынесен вопрос о подтверждении или замене Брюсселя в качестве города, принимающего матчи турнира.
Также будет рассматриваться формат жеребьевки и процедура составления календаря Лиги наций в сезоне-2018/19 и утверждение хозяев финального этапа Кубка УЕФА по мини-футболу сезона-2017/18.
На проведение матча открытия претендуют Санкт-Петербург (Россия) Амстердам (Голландия), Брюссель (Бельгия), Глазго (Шотландия) и Рим (Италия).
Помимо выборов города матча открытия, на повестку исполкома УЕФА вынесен вопрос о подтверждении или замене Брюсселя в качестве города, принимающего матчи турнира.
Также будет рассматриваться формат жеребьевки и процедура составления календаря Лиги наций в сезоне-2018/19 и утверждение хозяев финального этапа Кубка УЕФА по мини-футболу сезона-2017/18.
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