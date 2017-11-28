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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Довбня: очень обидное поражение, без везения в пользу "Локомотива" не обошлось
Вратарь хабаровского СКА Александр Довбня ответил на вопросы после поражения от "Локомотива" (1:2) в матче РФПЛ.
– СКА сыграл с «Локо», ЦСКА, «Зенитом» и «Спартаком». Кто из лидеров РФПЛ оставил самое сильное впечатление своей игрой?
– Эти разговоры лучше отложить до весны. Раз «Локомотив» лидирует, он самый сильный сегодня. Своего эта команда в Хабаровске в итоге добилась, хотя мы провели хороший матч.
– Во втором тайме «Локо» оставил СКА без мяча.
– Мы терпеливо ждали шанса, не позволяли при этом сопернику создавать у наших ворот остроту. Да, пространство и мяч были у «Локо», но много он создал до второго гола? Очень обидное поражение.
– Почему? Недотерпели?
– Потому что пропустили на последней минуте.
– Команда проиграла четвертый раз кряду. Успеете психологически отойти от неудачи в игре с лидером лиги?
– У нас есть выбор? Никто СКА турнирные очки не подарит. Придется их выгрызать с боем. У нас просто нет иного пути. С «Локо» многое сделали, чтобы добиться положительного результата. Играли дисциплинировано, почти не допускали ошибок. Тем неприятнее итог игры.
– Героем матча стал Фарфан. Он причастен к первому голу, забил второй, а вы отбили пенальти в его исполнении. Угадали?
– Нет, внимательно следил за разбегом, за тем, что он делает до удара.
– Это чемпионское везение — забить победный гол, не реализовав прежде 11-метровый и попав, добивая мяч, в перекладину?
– Без везения тут не обошлось, но какое оно для «Локо», не думаю и не знаю. Если честно, мне обидно, но нужно забыть эту игру. Но я могу найти позитив в том, как мы провели матч. Если будем играть так и дальше, с таким желанием, минимумом ошибок, выполняя то, что просит главный тренер, очки придут. А пока нам просто нужно пережить то, что случилось, и сказать спасибо тем, кто пришел поддержать нас на стадион.
– До игры было много разговоров о погоде и морозе в Хабаровске.
– С ЦСКА погода была менее комфортной.
– Вам лично мороз мешал?
– Игроки двигаются, зрители — нет. Им, уверен, порой холодно, хотя хабаровчан морозом не напугаешь. Именно за это им спасибо – приходят, переживают, верят в нас, – передает слова голкипера официальный сайт СКА.
– СКА сыграл с «Локо», ЦСКА, «Зенитом» и «Спартаком». Кто из лидеров РФПЛ оставил самое сильное впечатление своей игрой?
– Эти разговоры лучше отложить до весны. Раз «Локомотив» лидирует, он самый сильный сегодня. Своего эта команда в Хабаровске в итоге добилась, хотя мы провели хороший матч.
– Во втором тайме «Локо» оставил СКА без мяча.
– Мы терпеливо ждали шанса, не позволяли при этом сопернику создавать у наших ворот остроту. Да, пространство и мяч были у «Локо», но много он создал до второго гола? Очень обидное поражение.
– Почему? Недотерпели?
– Потому что пропустили на последней минуте.
– Команда проиграла четвертый раз кряду. Успеете психологически отойти от неудачи в игре с лидером лиги?
– У нас есть выбор? Никто СКА турнирные очки не подарит. Придется их выгрызать с боем. У нас просто нет иного пути. С «Локо» многое сделали, чтобы добиться положительного результата. Играли дисциплинировано, почти не допускали ошибок. Тем неприятнее итог игры.
– Героем матча стал Фарфан. Он причастен к первому голу, забил второй, а вы отбили пенальти в его исполнении. Угадали?
– Нет, внимательно следил за разбегом, за тем, что он делает до удара.
– Это чемпионское везение — забить победный гол, не реализовав прежде 11-метровый и попав, добивая мяч, в перекладину?
– Без везения тут не обошлось, но какое оно для «Локо», не думаю и не знаю. Если честно, мне обидно, но нужно забыть эту игру. Но я могу найти позитив в том, как мы провели матч. Если будем играть так и дальше, с таким желанием, минимумом ошибок, выполняя то, что просит главный тренер, очки придут. А пока нам просто нужно пережить то, что случилось, и сказать спасибо тем, кто пришел поддержать нас на стадион.
– До игры было много разговоров о погоде и морозе в Хабаровске.
– С ЦСКА погода была менее комфортной.
– Вам лично мороз мешал?
– Игроки двигаются, зрители — нет. Им, уверен, порой холодно, хотя хабаровчан морозом не напугаешь. Именно за это им спасибо – приходят, переживают, верят в нас, – передает слова голкипера официальный сайт СКА.
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