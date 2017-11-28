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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Комментатор ESPN: "Ливерпуль" надеется, что "Спартак" не привезет такой футбол на "Энфилд" (5)
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Комментатор ESPN: "Ливерпуль" надеется, что "Спартак" не привезет такой футбол на "Энфилд"
Комментатор российской премьер-лиги на канале ESPN Джон Брэдли восхитился голом нападающего "Спартака" Луиза Адриано в матче с "Зенитом" (3:1).
"Ливерпуль" надеется, что "Спартак" не привезет такой футбол на "Энфилд". Потрясающий гол. Какая игра! Красные карточки, блестящие голы, несколько отличных сэйвов. Игроки оставили все на поле. Великолепная игра.
Очень редко игры между "Спартаком" и "Зенитом" разочаровывают! Как всегда эпично!", - написал Брэдли в твиттере.
"Ливерпуль" надеется, что "Спартак" не привезет такой футбол на "Энфилд". Потрясающий гол. Какая игра! Красные карточки, блестящие голы, несколько отличных сэйвов. Игроки оставили все на поле. Великолепная игра.
Очень редко игры между "Спартаком" и "Зенитом" разочаровывают! Как всегда эпично!", - написал Брэдли в твиттере.
Liverpool hope Spartak don’t bring this sort of football to Anfield next week, lovely goal pic.twitter.com/xOAAhBjWgV— John Bradley (@jbradleymedia) November 27, 2017
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