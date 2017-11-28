Комментатор ESPN: "Ливерпуль" надеется, что "Спартак" не привезет такой футбол на "Энфилд"

Liverpool hope Spartak don’t bring this sort of football to Anfield next week, lovely goal pic.twitter.com/xOAAhBjWgV — John Bradley (@jbradleymedia) November 27, 2017

Комментатор российской премьер-лиги на канале ESPN Джон Брэдли восхитился голом нападающего "Спартака" Луиза Адриано в матче с "Зенитом" (3:1)."Ливерпуль" надеется, что "Спартак" не привезет такой футбол на "Энфилд". Потрясающий гол. Какая игра! Красные карточки, блестящие голы, несколько отличных сэйвов. Игроки оставили все на поле. Великолепная игра.Очень редко игры между "Спартаком" и "Зенитом" разочаровывают! Как всегда эпично!", - написал Брэдли в твиттере.