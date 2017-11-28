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Комментатор ESPN: "Ливерпуль" надеется, что "Спартак" не привезет такой футбол на "Энфилд"

Комментатор российской премьер-лиги на канале ESPN Джон Брэдли восхитился голом нападающего "Спартака" Луиза Адриано в матче с "Зенитом" (3:1).

"Ливерпуль" надеется, что "Спартак" не привезет такой футбол на "Энфилд". Потрясающий гол. Какая игра! Красные карточки, блестящие голы, несколько отличных сэйвов. Игроки оставили все на поле. Великолепная игра.

Очень редко игры между "Спартаком" и "Зенитом" разочаровывают! Как всегда эпично!", - написал Брэдли в твиттере.

Теги: Спартак Ливерпуль
Сегодня, 14:13
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№5 Написал: marsel65 мурманская обл.г.Полярный (Сегодня, 14:49) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Ну если будут также играть , то шансы очень велики. Единственное,что напрягает это отсутствие стабильности. Есть вчерашняя игра,домашняя с Севилией, второй тайм в Испании. А есть два матча с Марибором и первый тайм в Испании.


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Не пытайтесь спорить с дураком , иначе опуститесь до его уровня, где он Вас задавит своим опытом.
Регистрация: 14.11.2011
№4 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 14:26) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
И где-то там, наверху, тёплые улыбки украсили лица Гаврилова и Черенкова... relieved
P.S. А единственный, кого не привезут на Энфилд - это Комбаров. И с армейцами он не сыграет...
Регистрация: 2.08.2013
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:23) #
  • -4
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Толерантненько, гы.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:20) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Ну , приятно, что родина футбола адекватно оценила наше творение.

а гол называется "шикарный треугольник"


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 14:17) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
гол действительно красивый, да и сама комбинация напомнило Спартаковские стеночки и забегания!

с ливером нужна только победа!
п.с вот и ответ почему у Спартака так много болельщиков по всей планете!
Регистрация: 28.11.2017
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