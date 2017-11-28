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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сборная России поддержала Дмитрия Комбарова (фото)
Сборная России пожелала скорейшего выздоровления защитнику "Спартака" Дмитрию Комбарову.
Напомним, хавбек красно-белых получил перелом ребра в матче 18-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (3:1) после удара в борьбе с Эмилиано Ригони.
По сообщениям медслужбы "Спартака", Комбаров должен вернуться в строй к январю.
Напомним, хавбек красно-белых получил перелом ребра в матче 18-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (3:1) после удара в борьбе с Эмилиано Ригони.
По сообщениям медслужбы "Спартака", Комбаров должен вернуться в строй к январю.
Дмитрий Комбаров, скорее выздоравливай и возвращайся в строй! pic.twitter.com/k7WAJFa8SO— Сборная России (@TeamRussia) November 28, 2017
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