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Сборная России поддержала Дмитрия Комбарова (фото)

Сборная России пожелала скорейшего выздоровления защитнику "Спартака" Дмитрию Комбарову.

Напомним, хавбек красно-белых получил перелом ребра в матче 18-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (3:1) после удара в борьбе с Эмилиано Ригони.

По сообщениям медслужбы "Спартака", Комбаров должен вернуться в строй к январю.

Теги: Сборная России Комбаров Д.
Сегодня, 14:18
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(1)
№5 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 14:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А из стана бомжехуниорс что? rage
Регистрация: 22.09.2007
№4 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 14:49) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Мясной
это просто слова! давайте действуйте! собирайте в срочном порядке КДК в этот четверг и пускай ригони получит по заслугам!

по заслугам как раз у него есть шанс получить в играх..может там уральские мужики,Терек,который любит зинку...дисква ему только на руку,сразу домой уепет
Регистрация: 14.12.2011
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 14:30) #
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Цитата: Мясной
это просто слова! давайте действуйте! собирайте в срочном порядке КДК в этот четверг и пускай ригони получит по заслугам!

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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:22) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Сибирь»
А сборная Аргентины молчит?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 14:20) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
это просто слова! давайте действуйте! собирайте в срочном порядке КДК в этот четверг и пускай ригони получит по заслугам!
Регистрация: 28.11.2017
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