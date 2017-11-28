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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Станислав Черчесов: футболисты сборной к скандалу с допингом отношения не имеют
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу скандала, связанного с допингом.
Ранее Джим Уолден, адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова, заявил, что его клиент готов предоставить ФИФА доказательства того, что десятки российских футболистов, в том числе игроки сборной России, были клиентами государственной допинг-программы.
"Мы к скандалу с допингом отношения не имеем, потому что практически на каждый матч сборной к нам приезжают допинг-офицеры. Приезжают когда хотят, во сколько хотят, берут допинг-пробы у кого хотят.
В Краснодаре вообще у всех взяли. Мы открыты, ни одного нарекания к нам нет и не было", - передаёт слова Черчесова "Чемпионат".
Ранее Джим Уолден, адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова, заявил, что его клиент готов предоставить ФИФА доказательства того, что десятки российских футболистов, в том числе игроки сборной России, были клиентами государственной допинг-программы.
"Мы к скандалу с допингом отношения не имеем, потому что практически на каждый матч сборной к нам приезжают допинг-офицеры. Приезжают когда хотят, во сколько хотят, берут допинг-пробы у кого хотят.
В Краснодаре вообще у всех взяли. Мы открыты, ни одного нарекания к нам нет и не было", - передаёт слова Черчесова "Чемпионат".
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