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Станислав Черчесов: футболисты сборной к скандалу с допингом отношения не имеют

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу скандала, связанного с допингом.

Ранее Джим Уолден, адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова, заявил, что его клиент готов предоставить ФИФА доказательства того, что десятки российских футболистов, в том числе игроки сборной России, были клиентами государственной допинг-программы.

"Мы к скандалу с допингом отношения не имеем, потому что практически на каждый матч сборной к нам приезжают допинг-офицеры. Приезжают когда хотят, во сколько хотят, берут допинг-пробы у кого хотят.

В Краснодаре вообще у всех взяли. Мы открыты, ни одного нарекания к нам нет и не было", - передаёт слова Черчесова "Чемпионат".
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 14:23
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