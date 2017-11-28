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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Марио Пашалич: приятно забить в дерби против "Зенита"
Полузащитник "Спартака" Марио Пашалич поделился своими впечатлениями после победы над "Зенитом" (3:1) во вчерашнем матче премьер-лиги.
Пашалич в концовке встречи стал автором гола, получив пас от Зе Луиша.
"Приятно забить гол и одержать большую победу в дерби против "Зенита", – написал Пашалич в Инстаграме.
Пашалич в концовке встречи стал автором гола, получив пас от Зе Луиша.
"Приятно забить гол и одержать большую победу в дерби против "Зенита", – написал Пашалич в Инстаграме.
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