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Марио Пашалич: приятно забить в дерби против "Зенита"

Полузащитник "Спартака" Марио Пашалич поделился своими впечатлениями после победы над "Зенитом" (3:1) во вчерашнем матче премьер-лиги.

Пашалич в концовке встречи стал автором гола, получив пас от Зе Луиша.

"Приятно забить гол и одержать большую победу в дерби против "Зенита", – написал Пашалич в Инстаграме.
Теги: Пашалич Спартак
Сегодня, 15:14
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(1)
№4 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:20) #
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online

молодец, не сплоховал в отличии от наших
Цитата: Сибирячок
Это не дерби

все верно, Дерби город в старушке Англии.

уже давно понятие "дерби" используют не в границах города, а в принципиальности соперников!
на сегодня игроки противоборствующих команд самые принципиальные соперники друг для друга. не исключено, что и клубная администрация еще накручивает.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№3 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 16:14) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SPV
казалось по действиям арбитра играть будем до гола Зенита

А так бы и было.....
Регистрация: 13.03.2012
№2 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 15:40) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Это не дерби

Ну это будет покруче некоторых дерби для Спартака
Паше спасибо что все закончил вчера, казалось по действиям арбитра играть будем до гола Зенита
Регистрация: 2.02.2012
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:16) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Это не дерби


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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