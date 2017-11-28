Марио Пашалич: приятно забить в дерби против "Зенита"

Полузащитник "Спартака" Марио Пашалич поделился своими впечатлениями после победы над "Зенитом" (3:1) во вчерашнем матче премьер-лиги.Пашалич в концовке встречи стал автором гола, получив пас от Зе Луиша."Приятно забить гол и одержать большую победу в дерби против "Зенита", – написал Пашалич в Инстаграме.