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На матч "Спартака" с тульским "Арсеналом" назначен судья Владислав Безбородов

Назначены судьи и инспекторы на матчи 19-го тура премьер-лиги, передает официальный сайт РФС.

1 декабря (пятница)

ЦСКА – «Тосно»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

«Арсенал» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

2 декабря (суббота)

«Зенит» – «Урал»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

«Динамо» – «Ростов»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

«Локомотив» – «Рубин»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

3 декабря (воскресенье)

«Уфа» – «Амкар»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Игорь Синер (Омск).

«Краснодар» – «Ахмат»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Колосков (Уфа), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

«Анжи» – «СКА-Хабаровск»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).
Сегодня, 15:17
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(0)
№5 Написал: bazetd СПБ (Сегодня, 16:09) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: cska1971
Интересно, из питерских кто-нибудь скажет "опять нам московского судью назначили"? ))))))

Ну если ты настаиваешь laughing
Безбородов всегда судил Спартак лояльно, так что тут скорее плюс Спартаку. Хотя Тулу они обуют и без судьи.
А вот на счет Лапочкина к Локо - тут вполне возможно, что Миллер решил, что минус 6 это много перед перерывом.


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Судить меня может только Бог.... (с)
Регистрация: 28.09.2007
№4 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 15:42) #
  • 0
  •  (4)
online

Интересно, из питерских кто-нибудь скажет "опять нам московского судью назначили"? ))))))

PS Странно, что нам Левникова не назначили... ))))
Регистрация: 26.01.2007
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:31) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Ну, нормально.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:26) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: P.V.
Сейчас начнется нытьё от кб smile
Ну мы то тоже молодцы , подсунули в Питер нашего Серёга laughing

И про Локомотив не забыли, из Питера тоже судья)


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 15:22) #
  • -7
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
Сейчас начнется нытьё от кб smile
Ну мы то тоже молодцы , подсунули в Питер нашего Серёгу laughing
Локомотиву привет из Питера передаст Лапочкин smile


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
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