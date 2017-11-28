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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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В Москве был представлен официальный плакат ЧМ-2018 с изображением Льва Яшина
Официальный плакат чемпионата мира 2018 года, на котором изображен легендарный вратарь московского "Динамо" Лев Яшин, был представлен во вторник в Москве, передает "Р-Спорт".
Презентация прошла в здании электродепо "Красная Пресня" московского метрополитена.
В мероприятии приняли участие вице-премьер РФ и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко, генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, посол чЧМ-2018 голкипер московского ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев.
"Мы не сомневались, думая о том, какой плакат должен быть. Он должен изображать силу и лицо отечественного футбола. Он должен был быть понятен всем, почему именно такое изображение", - сказал Мутко.
"Для меня большая честь быть здесь вместе с такими уважаемыми гостями. Я часто приезжаю в Россию, но сегодня поистине особенный день. Презентация официального плаката - это огромное и знаковое событие не только для ФИФА, но и для России и болельщиков всего мира. Плакат всегда олицетворял страну-хозяйку и главные ценности ФИФА. Я сама увидела плакат только вчера. Он станет напоминанием, что Россия провела отличный и незабываемый чемпионат мира", - добавила Самура.
Гостями мероприятия также стали посол чемпионата мира-2018 Евгений Ловчев и вдова Льва Яшина Валентина.
Презентация прошла в здании электродепо "Красная Пресня" московского метрополитена.
В мероприятии приняли участие вице-премьер РФ и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко, генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, посол чЧМ-2018 голкипер московского ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев.
"Мы не сомневались, думая о том, какой плакат должен быть. Он должен изображать силу и лицо отечественного футбола. Он должен был быть понятен всем, почему именно такое изображение", - сказал Мутко.
"Для меня большая честь быть здесь вместе с такими уважаемыми гостями. Я часто приезжаю в Россию, но сегодня поистине особенный день. Презентация официального плаката - это огромное и знаковое событие не только для ФИФА, но и для России и болельщиков всего мира. Плакат всегда олицетворял страну-хозяйку и главные ценности ФИФА. Я сама увидела плакат только вчера. Он станет напоминанием, что Россия провела отличный и незабываемый чемпионат мира", - добавила Самура.
Гостями мероприятия также стали посол чемпионата мира-2018 Евгений Ловчев и вдова Льва Яшина Валентина.
??Встречайте: представлен Официальный Плакат #ЧМ2018!— Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) November 28, 2017
?
??Центральной фигурой Плаката стал легендарный вратарь Лев Яшин ??? pic.twitter.com/LzCrSJIfiA
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