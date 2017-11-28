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В Москве был представлен официальный плакат ЧМ-2018 с изображением Льва Яшина

Официальный плакат чемпионата мира 2018 года, на котором изображен легендарный вратарь московского "Динамо" Лев Яшин, был представлен во вторник в Москве, передает "Р-Спорт".

Презентация прошла в здании электродепо "Красная Пресня" московского метрополитена.

В мероприятии приняли участие вице-премьер РФ и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко, генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, посол чЧМ-2018 голкипер московского ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев.

"Мы не сомневались, думая о том, какой плакат должен быть. Он должен изображать силу и лицо отечественного футбола. Он должен был быть понятен всем, почему именно такое изображение", - сказал Мутко.

"Для меня большая честь быть здесь вместе с такими уважаемыми гостями. Я часто приезжаю в Россию, но сегодня поистине особенный день. Презентация официального плаката - это огромное и знаковое событие не только для ФИФА, но и для России и болельщиков всего мира. Плакат всегда олицетворял страну-хозяйку и главные ценности ФИФА. Я сама увидела плакат только вчера. Он станет напоминанием, что Россия провела отличный и незабываемый чемпионат мира", - добавила Самура.

Гостями мероприятия также стали посол чемпионата мира-2018 Евгений Ловчев и вдова Льва Яшина Валентина.

Теги: Сборная России
Сегодня, 15:29
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(3)
№4 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 16:22) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Alter ego
Цитата: Arien_Allan_Beck
С содержанием просто супер! А вот оформление как то через чур ретро мне кажется!

То что на плакатах разместили нашего ВЕЛИКОГО ВРАТАРЯ - это СУПЕР. Оформление немного сомнительное, согласен

Цитата: Arien_Allan_Beck
С содержанием просто супер! А вот оформление как то через чур ретро мне кажется!

А по мне, вообще, класс! В ретро супер смотрится! Лев Иванович величайший вратарь!
Регистрация: 21.03.2011
№3 Написал: Alter ego (Сегодня, 16:11) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Arien_Allan_Beck
С содержанием просто супер! А вот оформление как то через чур ретро мне кажется!

То что на плакатах разместили нашего ВЕЛИКОГО ВРАТАРЯ - это СУПЕР. Оформление немного сомнительное, согласен
Регистрация: 17.05.2017
№2 Написал: Arien_Allan_Beck (Сегодня, 15:52) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
С содержанием просто супер! А вот оформление как то через чур ретро мне кажется!


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Это сугубо мое личное, субъективно-объективное мнение.
Регистрация: 26.11.2017
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:36) #
  • +5
  •  (5)
online

что-то правильное от РФС


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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