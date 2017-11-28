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Гильерме из-за травмы не поможет "Локомотиву" в нынешнем году

Голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме из-за травмы пропустит оставшиеся матчи команды в 2017 году.

31-летний голкипер получил травму бедра в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы с молдавским "Шерифом", который состоялся 2 ноября в Москве.

"Мое повреждение не настолько серьезное, как я представлял изначально. Прошло уже три недели, я хорошо себя чувствую - очень хороший прогресс, но все равно это травма, с которой опасно торопиться. Врачи сказали, что я буду лечиться максимум два с половиной месяца, может, даже шесть недель, но до перерыва сыграть не успею. Я не спешу, время у меня есть - главное, быть готовым к сборам", - цитирует Гильерме ТАСС.
Теги: Гильерме Локомотив
Сегодня, 17:27
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№3 Написал: Лесовод Никольское (Сегодня, 17:57) #
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online

здоровья россобразу хотя бы и не сразу


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Тосно?Тосно?????????!!!!!!!!!ТОСНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 26.10.2016
№2 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 17:41) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Здоровья нашему воротчику.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 17:40) #
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здоровья русскому патцану
Регистрация: 20.04.2016
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