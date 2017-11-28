Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:13
Комментатор ESPN: "Ливерпуль" надеется, что "Спартак" не привезет такой футбол на "Энфилд" (14)
Комментатор ESPN: "Ливерпуль" надеется, что "Спартак" не привезет такой футбол на "Энфилд" (14)
13:44
Станислав Черчесов: после матча с Кореей всех отправил по домам, было все равно, пусть хоть пива выпьют (1)
Станислав Черчесов: после матча с Кореей всех отправил по домам, было все равно, пусть хоть пива выпьют (1)
Денис Черышев на первой тренировке после травмы получил очередную травму
Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев не поможет своей команде в ближайших матчах, передает AS.
Сообщается, что Черышева приступил к работе в общей группе после восстановления от повреждения, но на первой же тренировке хавбек вновь получил травму. На сей раз, футболист ушиб правую лодыжку.
В текущем сезоне во всех турнирах Черышев принял участие в 11 матчах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Сообщается, что Черышева приступил к работе в общей группе после восстановления от повреждения, но на первой же тренировке хавбек вновь получил травму. На сей раз, футболист ушиб правую лодыжку.
В текущем сезоне во всех турнирах Черышев принял участие в 11 матчах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.