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Денис Черышев на первой тренировке после травмы получил очередную травму

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев не поможет своей команде в ближайших матчах, передает AS.

Сообщается, что Черышева приступил к работе в общей группе после восстановления от повреждения, но на первой же тренировке хавбек вновь получил травму. На сей раз, футболист ушиб правую лодыжку.

В текущем сезоне во всех турнирах Черышев принял участие в 11 матчах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Теги: Черышев Денис Вильярреал
Сегодня, 18:06
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№4 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 18:53) #
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Ой, неспроста всё это. Может грех за ним какой-то или ещё что-то?
Регистрация: 30.08.2008
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:41) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Давно пора заканчивать уже. Футбол - это не для него. Шахматы и домино.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 18:20) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Зачем пиарить этого вечно травмированного сынка бывшего футболиста.пора бы уже успокоиться. Ведь ясно уже,что не удастся протащить его в сборную ни при каких обстоятельствах
Регистрация: 20.02.2013
№1 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 18:14) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Пипец,просто злой рок какой-то...
Регистрация: 14.02.2007
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