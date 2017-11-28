Питер Крауч продлил контракт со "Сток Сити"

Нападающий "Сток Сити" Питер Крауч подписал с клубом новое соглашение, информирует пресс-служба англичан.36-летний форвард продлил контракт до лета 2019 года.В нынешнем сезоне Питер Крауч принял участие в 12 матчах АПЛ и забил 2 гола.