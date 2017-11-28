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Питер Крауч продлил контракт со "Сток Сити"

Нападающий "Сток Сити" Питер Крауч подписал с клубом новое соглашение, информирует пресс-служба англичан.

36-летний форвард продлил контракт до лета 2019 года.

В нынешнем сезоне Питер Крауч принял участие в 12 матчах АПЛ и забил 2 гола.
Теги: Сток Сити
Сегодня, 18:18
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