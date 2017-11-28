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"Реал" планирует расстаться с голкипером Кико Касильей

"Реал" принял решение выставить на трансфер 31-летнего вратаря Кико Касилью, сообщает El Confidencial.

За три сезона Касилья, который все это время был дублером Кейлора Наваса, сыграл за "Реал" в 34 официальных матчах, но не смог навязать костариканцу борьбу за статус первого номера.

Следующим летом "Реал" хочет подписать нового вратаря. Основной кандидат – голкипер "Атлетика" Кепа Аррисабалага.
Теги: Реал
Сегодня, 18:25
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