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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Станислав Черчесов: после матча с Кореей всех отправил по домам, было все равно, пусть хоть пива выпьют (1)
"Реал" планирует расстаться с голкипером Кико Касильей
"Реал" принял решение выставить на трансфер 31-летнего вратаря Кико Касилью, сообщает El Confidencial.
За три сезона Касилья, который все это время был дублером Кейлора Наваса, сыграл за "Реал" в 34 официальных матчах, но не смог навязать костариканцу борьбу за статус первого номера.
Следующим летом "Реал" хочет подписать нового вратаря. Основной кандидат – голкипер "Атлетика" Кепа Аррисабалага.
За три сезона Касилья, который все это время был дублером Кейлора Наваса, сыграл за "Реал" в 34 официальных матчах, но не смог навязать костариканцу борьбу за статус первого номера.
Следующим летом "Реал" хочет подписать нового вратаря. Основной кандидат – голкипер "Атлетика" Кепа Аррисабалага.
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