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В Бразилии футболист был удален за то, что сунул сопернику палец в зад

Защитник бразильского клуба "Понте-Прета" Родриго был получил красную карточку в матче 37-го тура бразильской Серии А с "Виторией" после того, как сунул палец в зад сопернику.

Главный арбитр встречи Рикардо Маркес отреагировал на произошедшее после подсказки резервного рефери и удалил Родриго.

Сегодня, 18:25
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№7 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 19:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Мясной
У него просто предложение от зенита на руках!

Ну тут не поспоришь, после этого многое становится безразличным smile
Регистрация: 2.02.2012
№6 Написал: XERX - (Сегодня, 19:33) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тоже чтили в Евросоюз метят???)))
В играх с заподноевропейцами это скоро будет норма!!!например,гол забил,получил палец в зад ,или травму сопернику нанес и в качестве извинения придёт на помощь палец!!!)))
Регистрация: 23.05.2009
№5 Написал: Alter ego (Сегодня, 19:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Мясной
Цитата: Alter ego
Как то этот 22 номер не сильно возмущается stuck_out_tongue_winking_eye

У него просто предложение от зенита на руках! joy

Человек-анекдот родился в спартаковских рядах.
Регистрация: 17.05.2017
№4 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 19:05) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
-Малчик,палэц в жопе чувствуешь?-
-Да дяденька!-
-а ручки то вот они!...
Регистрация: 14.02.2007
№3 Написал: nami-sv (Сегодня, 19:02) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Зачем здесь эта куйня?Идиоты...
Регистрация: 9.08.2015
№2 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 18:49) #
  • +11
  •  (21)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Alter ego
Как то этот 22 номер не сильно возмущается stuck_out_tongue_winking_eye

У него просто предложение от зенита на руках! joy
Регистрация: 28.11.2017
№1 Написал: Alter ego (Сегодня, 18:41) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Как то этот 22 номер не сильно возмущается stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 17.05.2017
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