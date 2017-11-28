В Бразилии футболист был удален за то, что сунул сопернику палец в зад

Защитник бразильского клуба "Понте-Прета" Родриго был получил красную карточку в матче 37-го тура бразильской Серии А с "Виторией" после того, как сунул палец в зад сопернику.Главный арбитр встречи Рикардо Маркес отреагировал на произошедшее после подсказки резервного рефери и удалил Родриго.