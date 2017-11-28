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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Комментатор ESPN: "Ливерпуль" надеется, что "Спартак" не привезет такой футбол на "Энфилд" (14)
Комментатор ESPN: "Ливерпуль" надеется, что "Спартак" не привезет такой футбол на "Энфилд" (14)
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Станислав Черчесов: после матча с Кореей всех отправил по домам, было все равно, пусть хоть пива выпьют (1)
Станислав Черчесов: после матча с Кореей всех отправил по домам, было все равно, пусть хоть пива выпьют (1)
В Бразилии футболист был удален за то, что сунул сопернику палец в зад
Защитник бразильского клуба "Понте-Прета" Родриго был получил красную карточку в матче 37-го тура бразильской Серии А с "Виторией" после того, как сунул палец в зад сопернику.
Главный арбитр встречи Рикардо Маркес отреагировал на произошедшее после подсказки резервного рефери и удалил Родриго.
Главный арбитр встречи Рикардо Маркес отреагировал на произошедшее после подсказки резервного рефери и удалил Родриго.
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