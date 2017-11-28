Игроки и тренеры "Реала" получили по одному миллиону евро

Футболисты и тренеры "Реала" получили по одному миллиону евро в качестве бонусов за выступление команды в прошлом сезоне, сообщает AS.Напомним, в прошлом сезоне "сливочные" выиграли чемпионат и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.Также игроки и тренеры получили рождественский подарок в размере 110 тысяч евро.