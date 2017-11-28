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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Станислав Черчесов: после матча с Кореей всех отправил по домам, было все равно, пусть хоть пива выпьют (1)
Станислав Черчесов: после матча с Кореей всех отправил по домам, было все равно, пусть хоть пива выпьют (1)
Игроки и тренеры "Реала" получили по одному миллиону евро
Футболисты и тренеры "Реала" получили по одному миллиону евро в качестве бонусов за выступление команды в прошлом сезоне, сообщает AS.
Напомним, в прошлом сезоне "сливочные" выиграли чемпионат и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Также игроки и тренеры получили рождественский подарок в размере 110 тысяч евро.
Напомним, в прошлом сезоне "сливочные" выиграли чемпионат и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Также игроки и тренеры получили рождественский подарок в размере 110 тысяч евро.
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