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Игроки и тренеры "Реала" получили по одному миллиону евро

Футболисты и тренеры "Реала" получили по одному миллиону евро в качестве бонусов за выступление команды в прошлом сезоне, сообщает AS.

Напомним, в прошлом сезоне "сливочные" выиграли чемпионат и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Также игроки и тренеры получили рождественский подарок в размере 110 тысяч евро.
Теги: Реал
Сегодня, 19:45
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(1)
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:03) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
заработали действительно


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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