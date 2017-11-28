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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дженнаро Гаттузо: чтобы выигрывать турниры вроде Лиги чемпионов, в команде должны быть чемпионы
Дженнаро Гаттузо: чтобы выигрывать турниры вроде Лиги чемпионов, в команде должны быть чемпионы
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Дженнаро Гаттузо: чтобы выигрывать турниры вроде Лиги чемпионов, в команде должны быть чемпионы
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо поделился мнением о развитии команды.
"Чтобы выигрывать турниры вроде Лиги чемпионов, в команде должны быть чемпионы. В мое время в "Милане" мы могли позволить себе иметь на скамейке запасных таких игроков, как Алессандро Костакурта, Яп Стам, Ривалдо, Руй Кошта и Филиппо Индзаги.
"Мой отец был фанатом "Милана" и боготворил [плеймейкера Джанни] Риверу. Думаю, в этом смысле сын стал для него разочарованием, ведь я очень отличался от Риверы. Хотя мне лично всегда импонировали бойцовские качества", - цитирует Гаттузо официальный сайт УЕФА.
"Чтобы выигрывать турниры вроде Лиги чемпионов, в команде должны быть чемпионы. В мое время в "Милане" мы могли позволить себе иметь на скамейке запасных таких игроков, как Алессандро Костакурта, Яп Стам, Ривалдо, Руй Кошта и Филиппо Индзаги.
"Мой отец был фанатом "Милана" и боготворил [плеймейкера Джанни] Риверу. Думаю, в этом смысле сын стал для него разочарованием, ведь я очень отличался от Риверы. Хотя мне лично всегда импонировали бойцовские качества", - цитирует Гаттузо официальный сайт УЕФА.
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