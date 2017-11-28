Дженнаро Гаттузо: чтобы выигрывать турниры вроде Лиги чемпионов, в команде должны быть чемпионы

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо поделился мнением о развитии команды."Чтобы выигрывать турниры вроде Лиги чемпионов, в команде должны быть чемпионы. В мое время в "Милане" мы могли позволить себе иметь на скамейке запасных таких игроков, как Алессандро Костакурта, Яп Стам, Ривалдо, Руй Кошта и Филиппо Индзаги."Мой отец был фанатом "Милана" и боготворил [плеймейкера Джанни] Риверу. Думаю, в этом смысле сын стал для него разочарованием, ведь я очень отличался от Риверы. Хотя мне лично всегда импонировали бойцовские качества", - цитирует Гаттузо официальный сайт УЕФА.