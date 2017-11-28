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Дани Алвес: я счастлив в "ПСЖ"

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес заявил, что абсолютно счастлив в Париже.

"Я счастлив в "ПСЖ", но не из-за игры с Кавани, Неймаром и Мбаппе. Я счастлив, потому что тут я могу играть в свое удовольствие и наслаждаться футболом. Надеюсь, что "Ювентус" и итальянский футбол поймут, что нужно меняться, потому что мировой футбол уже сделал это", - цитирует Алвеса Marca..

Напомним, что Дани Алвес перешел в "ПСЖ" из "Ювентуса" в июле 2017 года.
Теги: Алвес ПСЖ
Сегодня, 21:17
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