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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Йозеф Блаттер: я принял приглашение Путина и приеду в Россию на ЧМ-2018
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что посетит предстоящий чемпионат мира-2018 в России.
"Путин пригласил меня и Платини на предстоящий чемпионат мира. Я принял приглашение и приеду в Россию на турнир", - цитирует Блаттера RMC.
Напомним, 81-летний Блаттер был отстранен от любой деятельности, связанной с футболом на 6 лет за незаконную передачу экс-главе УЕФА Мишелю Платини двух миллионов швейцарских франков.
"Путин пригласил меня и Платини на предстоящий чемпионат мира. Я принял приглашение и приеду в Россию на турнир", - цитирует Блаттера RMC.
Напомним, 81-летний Блаттер был отстранен от любой деятельности, связанной с футболом на 6 лет за незаконную передачу экс-главе УЕФА Мишелю Платини двух миллионов швейцарских франков.
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