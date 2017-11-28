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Йозеф Блаттер: я принял приглашение Путина и приеду в Россию на ЧМ-2018

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что посетит предстоящий чемпионат мира-2018 в России.

"Путин пригласил меня и Платини на предстоящий чемпионат мира. Я принял приглашение и приеду в Россию на турнир", - цитирует Блаттера RMC.

Напомним, 81-летний Блаттер был отстранен от любой деятельности, связанной с футболом на 6 лет за незаконную передачу экс-главе УЕФА Мишелю Платини двух миллионов швейцарских франков.
Теги: Блаттер Путин
Сегодня, 21:23
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:26) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Боюсь, тебя до этого посадят - найдут повод. Это же Гейропа.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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