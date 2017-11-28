Йозеф Блаттер: я принял приглашение Путина и приеду в Россию на ЧМ-2018

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что посетит предстоящий чемпионат мира-2018 в России."Путин пригласил меня и Платини на предстоящий чемпионат мира. Я принял приглашение и приеду в Россию на турнир", - цитирует Блаттера RMC.Напомним, 81-летний Блаттер был отстранен от любой деятельности, связанной с футболом на 6 лет за незаконную передачу экс-главе УЕФА Мишелю Платини двух миллионов швейцарских франков.