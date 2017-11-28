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Давид Луиз может перейти в "Реал"

Защитник "Челси" Давид Луиз может продолжить карьеру в "Реале", сообщает RMC Sport.

30-летний бразильский футболист уже обсуждает возможный трансфер в мадридский клуб в январе.

Напомним, что у Луиза случился конфликт с главным тренером "Челси" Антонио Конте, после чего игрок не был включен в заявку на матч с "МЮ".

С тех пор Луиз не выходил на поле в рамках АПЛ.
Сегодня, 22:33
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