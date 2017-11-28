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"Зенит" опубликовал запись со скрытой камеры после матча со "Спартаком" (видео)

"Зенит" на своём YouTube канале опубликовал видео, посвящённое событиям, происходившим вокруг гостевого матча 18-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:3).

Теги: Зенит Спартак
Вчера, 23:03
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№9 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:06) #
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online

Цитата: Русич
Дети аж крестяться,не хотят бомжей выводить

smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№8 Написал: gesha978 Москва (Сегодня, 00:02) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
клёво.
Регистрация: 8.11.2013
№7 Написал: DROOZD брянск (Вчера, 23:50) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Норм.видос


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№6 Написал: pashtet45 Красноярск (Вчера, 23:46) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Что-то не особо она скрытая


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Ничто не истинно,все дозволено!!!

Свой человек это тот,с которым есть о чем помолчать
Регистрация: 10.01.2009
№5 Написал: MIG Piter (Вчера, 23:45) #
  • 0
  •  (4)

Сибирячок,
к чему сей высер (иначе назвать не могу твое цитирование закона)
ты юрист?
ты не понимаешь, что эта съемка не подпадает под статью?

или готов поспорить, что тут нарушение? - так пиз6уй в суд!
или заткнись нахрен, или разберись в вопросе joy

Цитата: MAG554
кому как, а мне было интересно посмотреть.

имхо, прикольные съемки - неплохо передают атмосферу


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№4 Написал: Карен Шолор (Вчера, 23:31) #
  • -6
  •  (6)
online

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " Tonik ", буду благодарен. Сайт - wintennis.i n
Регистрация: 28.11.2017
№3 Написал: MAG554 UdSSR (Вчера, 23:26) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
кому как, а мне было интересно посмотреть.
Регистрация: 21.12.2010
№2 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:22) #
  • -3
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Болеет за:
«Сибирь»
Каждый гражданин Российской Федерации должен помнить о том, что проводя съемку скрытой камерой, без уведомления снимаемого об этом факте, он подпадает под действие закона об использовании частными лицами специальных средств для видео- и фотосъемки.


Такие средства, по закону, могут быть использованы только работниками силовых ведомств страны. Ответственность с 01.10.2010 года одинаково тяжелым грузом ложится как на производителя оборудования, так и на поставщика и потребителя.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Русич Асгард (Вчера, 23:19) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Дети аж крестяться,не хотят бомжей выводить))))))))))
Регистрация: 15.08.2013
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