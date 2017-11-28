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Эрнесто Вальверде: 40 тысяч фанатов видели, что Месси забил чистый гол (видео)

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал не засчитанный гол Лионеля Месси в ворота "Валенсии" (1:1).

"С того места, где я находился, невозможно было понять, пересёк ли мяч линию ворот. Я видел, что Месси празднует, и 40 тысяч фанатов видели, что это был гол. Смешно, что его не видел судья, особенно в таком важном матче", - цитирует Вальверде Marca.

Теги: Вальверде Месси Барселона
Вчера, 23:35
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