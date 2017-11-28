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Серхи Роберто готов вернуться на поле и сыграть с "Мурсией"

Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто восстановился от травмы, полученной в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Олимпиакосом" (0:0), информирует пресс-служба клуба.

Сообщается, что футболист готов вернуться на поле и принять участие в матче 1/16 финала Кубка Испании с "Мурсией", который состоится на стадионе "Камп Ноу" 29 ноября.
Теги: Роберто Барселона
Вчера, 23:51
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