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"Лестер" обыграл "Тоттенхэм" благодаря голам Варди и Мареза

"Лестер Сити" одержал победу над "Тоттенхэмом" в матче 14-го тура английской Премьер-лиги.

14 тур

"Лестер Сити" – "Тоттенхэм" 2:1

Голы: Варди, 13, Марез, 45+1, Кейн, 79

"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон,Чилвел, Морган, Магир, Ндиди, Марез (Грей, 77), Иборра, Олбрайтон, Варди (Слимани, 88), Окадзаки (Чодури, 83)

"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Роуз, Вертонген, Санчес, Дайер, Сиссоко (Мин, 57), Дембеле (Льоренте, 69), Эриксен (Ламела, 77), Алли, Кейн

Предупреждения: Вертонген, 20, Ламела, 89, Шмейхель, 90+4
Теги: Лестер Тоттенхэм
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