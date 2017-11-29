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"Реал" сыграл вничью в ответном матче Кубка с "Фуэнлабрада" и прошел в 1/8 финала

"Реал" сыграл вничью с "Фуэнлабрада" (2:2) в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании.

Кубок Испании

1/16 финала

"Реал Мадрид" – "Фуэнлабрада" 2:2

Голы: Милья, 25, Майораль, 62, 70, Портилья, 89

"Реал Мадрид": Навас, Начо, Техеро, Франсуа, Хакими, Ковачич (Валенсиано, 81), Сьос, Льоренте, Арнаис (Кесада, 75), Фойласье (Бэйл, 62), Майораль

"Фуэнлабрада": Фрейшанет, Хуанма, Диас, Гарсия, Гонсалес, Маркес, Милья, Браво (Портилья,69), Фрайле, Аннор (Керо, 79), Родригез (Диони, 61)

Предупреждения: Родригез, 58, Арнаис, 60, Диас, 83
Теги: Реал
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