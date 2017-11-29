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Дубль Янга принес "Манчестер Юнайтед" победу над "Уотфордом"

"Манчестер Юнайтед" в гостях обыграл "Уотфорд" в матче 14-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

14 тур

"Уотфорд" – "Манчестер Юнайтед" 2:4

Голы: Янг, 19, 25, Марсьяль, 32, Дини, 77 (пен.), Дукуре, 84, Лингард, 86

"Уотфорд": Гомес, Фемения, Зегелар, Прёдль (Перейра, 58), Кабазель, Мариаппа, Дукуре, Клеверли, Хьюз (Каррильо, 58), Грэй (Дини, 72), Ришарлисон

"Манчестер Юнайтед": Хеа, Рохо, Смоллинг, Нильссон-Линделёф, Валенсия, Янг, Погба, Матич (Эррера, 54), Лингард (Ибрагимович, 88), Лукаку, Марсьяль (Рашфорд, 65)

Предупреждения: Дукуре, 24, Рохо, 38, Мариаппа, 41
Теги: Манчестер Юнайтед Уотфорд
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