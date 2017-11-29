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Рияд Марез: забили два красивых гола, потому что по-другому забить "Тоттенхэму" сложно

Полузащитник "Лестера" Рияд Марез прокомментировал победу над "Тоттенхэмом" (2:1) в домашнем матче 14-го тура чемпионата Англии.

"Мы забили два красивых гола, потому что по-другому забить "Тоттенхэму" сложно. В первом тайме мы здорово атаковали, а во второй половине встречи надёжно оборонялись. Мы заслужили три очка", - цитирует Махреза официальный сайт "Лестера".
Теги: Марез Лестер Тоттенхэм
Сегодня, 04:07
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