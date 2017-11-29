38-летний Жулио Сезар покинул "Бенфику"

Вратарь Жулио Сезар покинул "Бенфику", сообщает пресс-служба клуба. 38-летний бразилец со слезами на глазах попрощался с партнёрами по команде.По данным СМИ, футболист завершит свою карьеру в ближайшее время.В "Бенфику" Сезар перебрался в 2014 году.