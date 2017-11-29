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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Борис Игнатьев: жаль, что "Спартак" немножко не прожил стартовый отрезок чемпионата
Страсти в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги накаляются. Своими мыслями о турнирной интриге в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.
- «Спартак», взявший реванш у «Зенита» за поражение в первом круге, показал чемпионскую игру?
- Честно говоря, не знаю, что такое чемпионская игра. Когда команда постоянно или на протяжении длительного времени выигрывает — это чемпионская поступь. А чемпионская игра?.. Просто «Спартак» играл очень хорошо. Подошли красно-белые к этой встрече и в хорошем психологическом, и в хорошем физическом состоянии. Были уверены в себе. По всему было видно, что настроены на победу. Тактика и расстановка игроков говорили о том, что спартаковцы будут много атаковать. Было заметно, что очень хочет реванша команда. «Зенит» же, наоборот, вышел с очень осторожной схемой: два опорных хавбека. По всему видно, что на протяжении нескольких игр «Спартак» чувствует себя очень комфортно. Жаль, что они немножко не прожили стартовый отрезок чемпионата. Думаю, что сказались прошлогоднее чемпионство. Из этих победных эмоций выйти они тогда не смогли.
-Лидер чемпионата «Локомотив» оторвался от конкурентов. Это серьезная заявка на будущее?
- Конечно. Юрию Семину удалось скомпоновать стабильную команду, заряженную на победы, заряженную идеей. Они делают все возможное, чтобы добиваться конечного результата. Даже в заключительном отрезке матча с хабаровским СКА. В таких случаях команда обороняющаяся, как правило, овладевает мячом или не дает нанести повторный удар. Огромное желание помогло «Локомотиву». После пенальти, который вратарь отбил, они все равно оказались первыми. Маленький штрих, но он показывает, что уж больно высокий внутренний заряд на победу у «Локомотива».
- Какие команды считаете главными претендентами на чемпионство?
- На сегодняшний день, наверное, четыре команды. «Локомотив», «Зенит», ЦСКА и «Спартак». Возможно, к ним еще присоединится «Краснодар». Ну а дальше два месяца подготовки ко второй части чемпионата. Вдруг кто-то купит Месси или Роналду — и все пойдет по-другому.
- Каковы ожидания от 19-го тура РФПЛ?
- «Зенит» после поражения будет делать все возможное, чтобы хотя бы очко отобрать у «Урала». «Локомотиву» будет тяжело в игре с «Рубином» вырвать победу. Но даже если будет ничейный результат, это будет успехом для железнодорожников. Последние два тура до перерыва будут самыми горячими. «Спартак» в Туле? «Арсенал» не может два раза подряд проигрывать — значит, будет делать все возможное, чтобы взять в этой игре хотя бы очко. ЦСКА, думаю, добьется победы над «Тосно».
- «Спартак», взявший реванш у «Зенита» за поражение в первом круге, показал чемпионскую игру?
- Честно говоря, не знаю, что такое чемпионская игра. Когда команда постоянно или на протяжении длительного времени выигрывает — это чемпионская поступь. А чемпионская игра?.. Просто «Спартак» играл очень хорошо. Подошли красно-белые к этой встрече и в хорошем психологическом, и в хорошем физическом состоянии. Были уверены в себе. По всему было видно, что настроены на победу. Тактика и расстановка игроков говорили о том, что спартаковцы будут много атаковать. Было заметно, что очень хочет реванша команда. «Зенит» же, наоборот, вышел с очень осторожной схемой: два опорных хавбека. По всему видно, что на протяжении нескольких игр «Спартак» чувствует себя очень комфортно. Жаль, что они немножко не прожили стартовый отрезок чемпионата. Думаю, что сказались прошлогоднее чемпионство. Из этих победных эмоций выйти они тогда не смогли.
-Лидер чемпионата «Локомотив» оторвался от конкурентов. Это серьезная заявка на будущее?
- Конечно. Юрию Семину удалось скомпоновать стабильную команду, заряженную на победы, заряженную идеей. Они делают все возможное, чтобы добиваться конечного результата. Даже в заключительном отрезке матча с хабаровским СКА. В таких случаях команда обороняющаяся, как правило, овладевает мячом или не дает нанести повторный удар. Огромное желание помогло «Локомотиву». После пенальти, который вратарь отбил, они все равно оказались первыми. Маленький штрих, но он показывает, что уж больно высокий внутренний заряд на победу у «Локомотива».
- Какие команды считаете главными претендентами на чемпионство?
- На сегодняшний день, наверное, четыре команды. «Локомотив», «Зенит», ЦСКА и «Спартак». Возможно, к ним еще присоединится «Краснодар». Ну а дальше два месяца подготовки ко второй части чемпионата. Вдруг кто-то купит Месси или Роналду — и все пойдет по-другому.
- Каковы ожидания от 19-го тура РФПЛ?
- «Зенит» после поражения будет делать все возможное, чтобы хотя бы очко отобрать у «Урала». «Локомотиву» будет тяжело в игре с «Рубином» вырвать победу. Но даже если будет ничейный результат, это будет успехом для железнодорожников. Последние два тура до перерыва будут самыми горячими. «Спартак» в Туле? «Арсенал» не может два раза подряд проигрывать — значит, будет делать все возможное, чтобы взять в этой игре хотя бы очко. ЦСКА, думаю, добьется победы над «Тосно».
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