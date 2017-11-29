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Жозе Моуринью: мы должны были забивать сопернику голов семь

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал победу над "Уотфордом" (4:2) в матче 14-го тура чемпионата Англии.

"Мы должны были забивать сопернику голов семь. Мы опасно играли в атаке на протяжении всего матча. Мы могли забить больше еще в первом тайме, чтобы убить интригу. Однако мы немного потеряли концентрацию и позволили "Уотфорду" забить два мяча. У нас было много шансов, но мы их упустили. Это футбол. Хорошо, что Лингард смог убить всю интригу", - цитирует Моуринью пресс-служба клуба.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед Уотфорд
Сегодня, 05:38
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