Жозе Моуринью: у Лукаку нет контракта с брендом, поэтому он играет в черных бутсах

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался относительно формы нападающего команды Ромелу Лукаку после победы в игре 14-го тура чемпионата Англии с "Уотфордом" (4:2)."У Лукаку нет контракта с брендом, поэтому он играет в черных бутсах. Кажется, ему нужно подписать контракт.Кроме шуток, он великолепно работает на команду. Я никогда не буду винить его за упущенные шансы. Лукаку невероятный профессионал", - передает слова Моуринью пресс-служба "МЮ".