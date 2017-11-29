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Жозе Моуринью: у Лукаку нет контракта с брендом, поэтому он играет в черных бутсах

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался относительно формы нападающего команды Ромелу Лукаку после победы в игре 14-го тура чемпионата Англии с "Уотфордом" (4:2).

"У Лукаку нет контракта с брендом, поэтому он играет в черных бутсах. Кажется, ему нужно подписать контракт.

Кроме шуток, он великолепно работает на команду. Я никогда не буду винить его за упущенные шансы. Лукаку невероятный профессионал", - передает слова Моуринью пресс-служба "МЮ".
Теги: Моуринью Лукаку Манчестер Юнайтед
Сегодня, 07:24
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