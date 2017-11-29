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Петер Бош может быть уволен из "Боруссии" до Рождества

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бош может быть отправлен в отставку до Рождества, передает "СЭ" со ссылкой на Der Westen.

Ожидается, что если команда не наберет к этому времени 30 очков, то со специалистом будет расторгнуто соглашение.

Главным претендентом на его замену считается наставник "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсман.
Теги: Боруссия Д
Сегодня, 07:45
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