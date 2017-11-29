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Станислав Черчесов: на тему возвращения в сборную Березуцкого мы не говорили

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что не общался с защитником ЦСКА Василием Березуцким по поводу возможного возвращения игрока в национальную команду.

Березуцкий объявил о завершении выступлений за сборную России в марте этого года. В активе 35-летнего защитника 101 матч и пять мячей за российскую сборную.

"Футболист принял решение - он сконцентрировался на клубе. Мы внимательно за всеми смотрим, в последний раз я с ним разговаривал, когда поздравлял с 35-летием 20 июня, так что все идет своим чередом.

На тему его возвращения в сборную мы не говорили", - передает слова Черчесова ТАСС.
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 07:53
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 08:05) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Пескоструйных машин в сборной не хватало для кучи.....


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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