Карлес Пуйоль: надеюсь, Месси продлит и этот контракт

Экс-капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Лионелем Месси. Напомним, новое соглашение рассчитано до лета 2021 года."Это отличная новость, потому что "Барселона" - его дом. Больше нигде он не будет себя так чувствовать. Надеюсь, Месси продлит и этот контракт", - приводит слова Пуйоля Sport.es.