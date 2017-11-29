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Карлес Пуйоль: надеюсь, Месси продлит и этот контракт

Экс-капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Лионелем Месси. Напомним, новое соглашение рассчитано до лета 2021 года.

"Это отличная новость, потому что "Барселона" - его дом. Больше нигде он не будет себя так чувствовать. Надеюсь, Месси продлит и этот контракт", - приводит слова Пуйоля Sport.es.
Теги: Пуйоль Месси Барселона
Сегодня, 08:23
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