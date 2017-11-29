Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Роман Широков: "Локомотив" - это действительно копия прошлогоднего "Спартака"

Глава профсоюза футболистов, экс-полузащитник сборной России Роман Широков высказал мнение по поводу фаворита РФПЛ.

"На данный момент фаворит чемпионата - это "Локомотив". Дело не только в таблице. Шесть очков - хорошее преимущество, но недостаточное для гарантированного золота, и предыдущие годы - яркое тому подтверждение. "Локо" сейчас показывает самую стабильную и качественную игру.

"Локомотив" - это действительно копия прошлогоднего "Спартака". Ничего не напоминает победа над "СКА-Хабаровск" на последних минутах? Но важно понимать, что везение достигается путём тренировок. "Локомотиву" ведь не просто так фартит. Так что первое место футболисты "Локо" заслужили", - передает слова Широкова "Чемпионат".
Теги: Широков Локомотив
Сегодня, 08:51
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.