Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Роман Широков: надеюсь, даже без лидеров ЦСКА сможет добыть необходимую ничью с "МЮ"

Экс-полузащитник ЦСКА Роман Широков высказал мнение по поводу шансов "армейцев" в гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед".

Напомним, в игре 5 декабря не смогут принять участие дисквалифицированные Понтус Вернблум и Бибрас Натхо.

"Гончаренко найдёт варианты. Думаю, "армейцам" будет достаточно и ничьей. Рассчитывать на что-то большее на "Олд Траффорд" в принципе вряд ли возможно.

Но ведь и "Бенфика" должна набрать какие-то очки в Лиге чемпионов. Тем более дома она постарается взять реванш за тот разгром от "Базеля". Так что надеюсь, что даже без лидеров ЦСКА сможет добыть необходимую ничью", - передает слова Широкова "Чемпионат".
Теги: Широков ЦСКА
Сегодня, 09:24
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.