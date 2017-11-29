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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Станислав Черчесов: надеюсь, мы сыграем в финале чемпионата мира
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что до ЧМ-2018 не задумывается о своем будущем в национальной команде.
– Вы 14 месяцев возглавляете сборную. Мнения разные, но многие считают, что у вас получается выстраивать команду. Вы бы хотели продолжить эту работу после чемпионата мира?
– Принцип нашего тренерского штаба: приступаем к работе и делаем от сих до сих. Вы вот задали вопрос и застали меня врасплох, честное слово. Пока не пройдет финал чемпионата мира – а надеюсь, мы там сыграем – я бы об этом даже не думал. Есть риск забыть то, о чем надо думать.
– Как можете охарактеризовать сборную России одним словом?
– Сборную России по футболу одним словом не охарактеризуешь. Но могу сказать, какой бы я хотел ее видеть – организованной, дерзкой, голодной и готовой к победе, – передает слова Черчесова ТАСС.
– Вы 14 месяцев возглавляете сборную. Мнения разные, но многие считают, что у вас получается выстраивать команду. Вы бы хотели продолжить эту работу после чемпионата мира?
– Принцип нашего тренерского штаба: приступаем к работе и делаем от сих до сих. Вы вот задали вопрос и застали меня врасплох, честное слово. Пока не пройдет финал чемпионата мира – а надеюсь, мы там сыграем – я бы об этом даже не думал. Есть риск забыть то, о чем надо думать.
– Как можете охарактеризовать сборную России одним словом?
– Сборную России по футболу одним словом не охарактеризуешь. Но могу сказать, какой бы я хотел ее видеть – организованной, дерзкой, голодной и готовой к победе, – передает слова Черчесова ТАСС.
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