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Станислав Черчесов: надеюсь, мы сыграем в финале чемпионата мира

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что до ЧМ-2018 не задумывается о своем будущем в национальной команде.

– Вы 14 месяцев возглавляете сборную. Мнения разные, но многие считают, что у вас получается выстраивать команду. Вы бы хотели продолжить эту работу после чемпионата мира?

– Принцип нашего тренерского штаба: приступаем к работе и делаем от сих до сих. Вы вот задали вопрос и застали меня врасплох, честное слово. Пока не пройдет финал чемпионата мира – а надеюсь, мы там сыграем – я бы об этом даже не думал. Есть риск забыть то, о чем надо думать.

– Как можете охарактеризовать сборную России одним словом?

– Сборную России по футболу одним словом не охарактеризуешь. Но могу сказать, какой бы я хотел ее видеть – организованной, дерзкой, голодной и готовой к победе, – передает слова Черчесова ТАСС.
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 09:34
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(1)
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:18) #
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online

....Шта......?????
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:05) #
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Стас, такого допинга еще не придумали, чтобы вы в финал вышли.

Родченков строчит в МОК, что русские футболисты все на допинге! Но по движению наших голодных парней можно понять, что если они что-то принимают, то только тормозную жидкость.

Цитата: Scoter
а то обыграли ходячую по полю Испанию в товарке-уже о каких то финалах ЧМ заговорили. ...........

в ФИФА они обыграли и Испанию и Бразилию


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№4 Написал: And70 СССР (Сегодня, 10:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Одно из двух. Или он серьезно на голову болен, или ему абсолютно все равно, что говорить. Ну сказал и сказал.
Регистрация: 24.11.2010
№3 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 10:02) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
В Австрии пилять


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№2 Написал: vanapupkin Россия (Сегодня, 09:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ага сыграете,но на губной гармошке!!!
Регистрация: 6.05.2016
№1 Написал: Scoter дом (Сегодня, 09:39) #
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Болеет за:
«Зенит»
Уж постыдился бы заикаться о финалах физрук-для вас успехом можно будет уже назвать если вы из группы выйдите-в чем лично я сомневаюсь. Прекращай жить иллюзиями и говорить всякую ерунду-сам же себя под статью подводишь,не выйдите вы никуда-спрос с тебя будет ,нужно скромнее быть и трезво оценивать возможности своей команды,а то обыграли ходячую по полю Испанию в товарке-уже о каких то финалах ЧМ заговорили. ...........
Регистрация: 26.09.2006
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