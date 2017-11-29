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Брайан Идову: свой текущий прогресс связываю с Гаджиевым

Защитник "Амкара" Брайан Идову оценил сотрудничество с главным тренером пермского клуба Гаджи Гаджиевым.

Напомним, 25-летний футболист в ноябре дебютировал в сборной Нигерии в товарищеском матче с командой Аргентины (4:2) и забил гол.

"Тренировки Гаджиева дали свои плоды. Затем тактические занятия и требования к нам в плане того, что можно и нельзя делать.

Плюс психология, он с каждым из нас разговаривает. С ним и связываю свой текущий прогресс", - цитирует Идову официальный сайт "Амкара".
Теги: Идову Амкар
Сегодня, 10:22
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