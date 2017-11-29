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Андре Виллаш-Боаш хочет покинуть "Шанхай Теллэйс" и отдохнуть от футбола

Главный тренер "Шанхай Теллэйс" Андре Виллаш-Боаш не планирует продлевать контракт и намерен покинуть команду, передает The Telegraph.

Экс-наставник "Зенита" хочет взять паузу в карьере, чтобы отдохнуть от футбола. Руководство "Шанхая" сделало Виллаш-Боашу предложение о продлении контракта на один год, но 40-летний португалец ответил отказом.

Напомним, его команда в этом сезоне заняла второе место в чемпионате Китая, а также вышла в финал Кубка страны.
Теги: Виллаш-Боаш
Сегодня, 10:34
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