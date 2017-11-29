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Роман Широков: Вернблум - лучший нападающий на моей памяти

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков высказался относительно игры шведского легионера армейцев Понтуса Вернблума.

"Если продолжит играть на позиции форварда, то будет бороться за звание лучшего бомбардира. Тем более что подносчики снарядов у него отличные. Я давно говорю, что это лучший нападающий на моей памяти. Тренируясь с ним, я это прекрасно видел.

Забивать голы - не его главная роль в команде, но, пока у Понтуса "прет", он будет продолжать играть в нападении. Не вижу смысла ничего менять.

В середине поля у армейцев есть другие отличные футболисты. Натхо умеет разыграть мяч. Головин и Кучаев - очень мобильные футболисты. Ну и Алан - талант, прекрасно умеющий поддержать атаку. Естественно, лучше Вернблума в центре поле мячи не выгрызает, но, может быть, ЦСКА это сейчас и не нужно", - передает слова Широкова "ЦСКА Ньюс".
Теги: Широков Вернблум ЦСКА
Сегодня, 11:08
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№3 Написал: Батька (Сегодня, 11:15) #
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online

Память у Ромы куринная ...

Лав Вагнер, Думбия, Веллитон, Жо, Павлюченко, Керж, Смолов, Мовсисян, Халк, Промес, Рондон .... да их миллион которые лучше в разы ...
Регистрация: 9.09.2016
№2 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 11:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вот только этот лучший должен был отдохнуть три матча
Регистрация: 28.11.2017
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:09) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Понесло куда то Романа...


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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