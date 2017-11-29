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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Роман Широков: Вернблум - лучший нападающий на моей памяти
Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков высказался относительно игры шведского легионера армейцев Понтуса Вернблума.
"Если продолжит играть на позиции форварда, то будет бороться за звание лучшего бомбардира. Тем более что подносчики снарядов у него отличные. Я давно говорю, что это лучший нападающий на моей памяти. Тренируясь с ним, я это прекрасно видел.
Забивать голы - не его главная роль в команде, но, пока у Понтуса "прет", он будет продолжать играть в нападении. Не вижу смысла ничего менять.
В середине поля у армейцев есть другие отличные футболисты. Натхо умеет разыграть мяч. Головин и Кучаев - очень мобильные футболисты. Ну и Алан - талант, прекрасно умеющий поддержать атаку. Естественно, лучше Вернблума в центре поле мячи не выгрызает, но, может быть, ЦСКА это сейчас и не нужно", - передает слова Широкова "ЦСКА Ньюс".
"Если продолжит играть на позиции форварда, то будет бороться за звание лучшего бомбардира. Тем более что подносчики снарядов у него отличные. Я давно говорю, что это лучший нападающий на моей памяти. Тренируясь с ним, я это прекрасно видел.
Забивать голы - не его главная роль в команде, но, пока у Понтуса "прет", он будет продолжать играть в нападении. Не вижу смысла ничего менять.
В середине поля у армейцев есть другие отличные футболисты. Натхо умеет разыграть мяч. Головин и Кучаев - очень мобильные футболисты. Ну и Алан - талант, прекрасно умеющий поддержать атаку. Естественно, лучше Вернблума в центре поле мячи не выгрызает, но, может быть, ЦСКА это сейчас и не нужно", - передает слова Широкова "ЦСКА Ньюс".
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