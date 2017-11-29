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Гари Линекер: моя гардеробная в Кремле похожа на лифт Трампа (фото)

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер, который будет одним из ведущих жеребьевки финальной стадии ЧМ-2018, показал, как выглядит его гардеробная в Кремле.

"Моя гардеробная в Кремле похожа на лифт Дональда Трампа", - написал эксперт в Инстаграме.

Напомним, жеребьевка ЧМ-2018 состоится 1 декабря в Москве.

My dressing room at the Kremlin is like Donald Trump’s lift. ?

A post shared by Gary Lineker (@garylineker) on

Теги: Линекер
Сегодня, 12:01
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(3)
№2 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 12:28) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: aulex
не, он лилипутинскую не видел

думаешь у насрального хуже?
Регистрация: 7.09.2015
№1 Написал: aulex Milano (Сегодня, 12:22) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Интер»
не, он лилипутинскую не видел


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