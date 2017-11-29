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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Гари Линекер: моя гардеробная в Кремле похожа на лифт Трампа (фото)
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер, который будет одним из ведущих жеребьевки финальной стадии ЧМ-2018, показал, как выглядит его гардеробная в Кремле.
"Моя гардеробная в Кремле похожа на лифт Дональда Трампа", - написал эксперт в Инстаграме.
Напомним, жеребьевка ЧМ-2018 состоится 1 декабря в Москве.
"Моя гардеробная в Кремле похожа на лифт Дональда Трампа", - написал эксперт в Инстаграме.
Напомним, жеребьевка ЧМ-2018 состоится 1 декабря в Москве.
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