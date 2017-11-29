Гари Линекер: моя гардеробная в Кремле похожа на лифт Трампа (фото)

My dressing room at the Kremlin is like Donald Trump’s lift. ? A post shared by Gary Lineker (@garylineker) on Nov 28, 2017 at 11:11pm PST

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер, который будет одним из ведущих жеребьевки финальной стадии ЧМ-2018, показал, как выглядит его гардеробная в Кремле."Моя гардеробная в Кремле похожа на лифт Дональда Трампа", - написал эксперт в Инстаграме.Напомним, жеребьевка ЧМ-2018 состоится 1 декабря в Москве.