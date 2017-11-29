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Николай Валуев: "Зенит" в Москве не был так уныл, как "Спартак" в Питере

Российский боксер Николай Валуев высказался относительно игры 18-го тура премьер-лиги между "Спартаком" и "Зенитом" (3:1).

"Есть результат, и победил сильнейший в этот день. А из позитива можно только отметить, что "Зенит" в Москве не был так уныл, как "Спартак" в Питере.

Питерцы давили и могли уйти от поражения, проигрывая по ходу игры в два мяча. Счет 5:1 солиднее. Да и в таблице пока опережаем "Спартак", - написал Валуев в своей конференции.

Чемпионат
Теги: Зенит Спартак
Сегодня, 12:06
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№38 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 13:09) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: AVG
Цитата: ckorp
Цитата: Riders1990
Панов щас боксирует и в тренажерку ходит,втащит Валуеву точно))))

Это громадный, как сам Валуев, плюс.

Цитата: AVG
Цитата: mongolor
Цитата: ФКСМ_1922
Дядя Коля, ты дурак?

ты ему это на ухо скажи......чухан клавиатурный.

И что ?

smirk О, так Вы еще и не поняли, что потом будет... эй, как оно все у Вас....

Ты наверное понятливый что оно икак. Опыт большой очевидно .

Видимо, молодой Вы, ишо, хотя, это и плюс. Даже сейчас этот питекантроп, как выражается Майкл, способен объяснить, что он сделает с оскорбившем его и мозги тут не причем. Многим из нас надо, мне кажется, научиться воспринимать мнения других людей, отличных от наших хотелок. Он высказал свое, кто-то свое. Да, не очень хочется другие мнения слышать и слушать, а уж воспринимать и подавно. А тут и началось: дурак, мозгов нет, питекантроп (и вправду похож smirk ) и т.п. Мне кажется, с такими вопросами и утверждениями это к нему на личный прием надо сходить. Он все и разъяснит, где кто порылся.
Регистрация: 9.11.2010
№37 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: МАРТ
Цитата: yuri
Цитата: капля никотина
Вить, да просто зайти, молча - по нему же видно, что болеет за Зенит.

Кто болеет за Спартак , певцы с ориентацией не традиционной.А добро должно быть именно с кулаками размером, что их жопы. Один удар и восемь кучек .

после дезинфекции выжил?
заправщики авторучек и уборщики парадных....
Петр 1 ошибся надо шведам продать ...за фунт сахару

он фартовый котяра. регулярно гадит в хозяйские тапки и до сих пор никак не доберется к своим на помойку.

Цитата: капля никотина
Цитата: Кепончег УЕФА
маммана 16

мама стоит своих денег - отличный футболист. Нам бы такого, к абхазу в пару

нам бы для начала двух крайних защитников типа Жиркова, только более раннего.
Регистрация: 2.08.2010
№36 Написал: нетрал (Сегодня, 13:05) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sparwik53
Цитата: нетрал
надо было Валуеву перед игрой зайти в раздевалку спартака и сказать ,что болеет за зенит....леги не так резво бы бегали!

Как болельщику, ему проще было зайти в зенитовскую раздевалку, и произвести воспитательные действа что бы и леги ваши прониклись, и Дзюбу может быть разбудил бы.

тоже вариант ...только после спартаковской!
Регистрация: 26.04.2017
№35 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: valerman40
его грамотно уводили от Кличко. повезло, а то бы сейчас не писал хрень свою.

В отличие от Кличко, он херню не говорит. Всё четко сказал кстати. Почему у мясных по-взрывало непонятно. Хотя понятно.

повзрывало потому, что когда он шел в думу то обещал заниматься законами о рыбалке. А тут полез не в свое, в космос устремился .
Регистрация: 2.08.2010
№34 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 13:04) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
надо было Валуеву перед игрой зайти в раздевалку спартака и сказать ,что болеет за зенит....леги не так резво бы бегали!

Как болельщику, ему проще было зайти в зенитовскую раздевалку, и произвести воспитательные действа что бы и леги ваши прониклись, и Дзюбу может быть разбудил бы.
Регистрация: 20.03.2014
№33 Написал: нетрал (Сегодня, 13:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
смешно смотреть, как букашки обсерают гиганта!
Регистрация: 26.04.2017
№32 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 13:03) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Валуй подсластил пилюльку бомжикам, своей тупостью)
Регистрация: 6.04.2016
№31 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:01) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: valerman40
его грамотно уводили от Кличко. повезло, а то бы сейчас не писал хрень свою.

В отличие от Кличко, он херню не говорит. Всё четко сказал кстати. Почему у мясных по-взрывало непонятно. Хотя понятно.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№30 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:01) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Кепончег УЕФА
маммана 16

мама стоит своих денег - отличный футболист. Нам бы такого, к абхазу в пару
Регистрация: 3.03.2007
№29 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:00) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Валабуев вот ваш меч!
Регистрация: 2.08.2010
№28 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 12:59) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: капля никотина
Вить, да просто зайти, молча - по нему же видно, что болеет за Зенит.

Кто болеет за Спартак , певцы с ориентацией не традиционной.А добро должно быть именно с кулаками размером, что их жопы. Один удар и восемь кучек .

после дезинфекции выжил?
заправщики авторучек и уборщики парадных....
Петр 1 ошибся надо шведам продать ...за фунт сахару
Регистрация: 6.09.2013
№27 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:55) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кепончег УЕФА
Цитата: ckorp
И Вы думаете этот детсад стоил сотню европейских тугриков?

а сколько он стоил?
паредес 23, дриусси 15, кранветтер 8, маммана 16, ригони 11, кузяев 4, мевля под 10ку, по моему
и это не считая "бесплатных" ерохина, полоза, нобоа))
манчини тоже бонус выделили, наверняка, за контракт))

бери больше. это только официально. а сколько кейсов разошлось лично в руки?
Регистрация: 2.08.2010
№26 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:51) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
И Вы думаете этот детсад стоил сотню европейских тугриков?

а сколько он стоил?
паредес 23, дриусси 15, кранветтер 8, маммана 16, ригони 11, кузяев 4, мевля под 10ку, по моему
и это не считая "бесплатных" ерохина, полоза, нобоа))
манчини тоже бонус выделили, наверняка, за контракт))


--------------------
аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008
№25 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:48) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кепончег УЕФА
унылыми были бои валуева с мешками. вот реально унылое медленное зрелище. а как дали норм сопреника, так и закончилась карьера. но, валуев молодец, дивиденды извлек

его грамотно уводили от Кличко. повезло, а то бы сейчас не писал хрень свою.
Регистрация: 2.08.2010
№24 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:48) #
  • -4
  •  (6)
online

Цитата: капля никотина
Вить, да просто зайти, молча - по нему же видно, что болеет за Зенит.

Кто болеет за Спартак , певцы с ориентацией не традиционной.А добро должно быть именно с кулаками размером, что их жопы. Один удар и восемь кучек .


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№23 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:47) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
унылыми были бои валуева с мешками. вот реально унылое медленное зрелище. а как дали норм сопреника, так и закончилась карьера. но, валуев молодец, дивиденды извлек


--------------------
аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008
№22 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:45) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: ckorp
Это Вы ему на адрес Гос Думы отошлите, и через некоторое время в интернате окажитесь, там, где живут они самые, ну, те, о которых Вы говорите.

валуев только пенсионеров может бить. хотя это было давно, тогда у него немножко яиц было. ща он только на говноговорить способен


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№21 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 12:45) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Зенит - говно! Как аксиома.

Ну а какое именно говно - унылое или оптимистическое - это к тому, кто любит в говне ковыряться. Валуев любит. Пусть и ковыряется.

Может сходить Вам, Майкл, в депутаты, может быть, сравняетесь с Валуевым по некторым показателям... ну, хотя бы на один срок... вот там все свои таланты и примените. Туда все свои невысказанные говны и направите, чтобы неповадно было. Заодно вдарите по Зениту законодательно и процессуально. Что здесЯ-то просиживать штанишки и жизнЮ даром при таких-то способностях. smirk
Регистрация: 9.11.2010
№20 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:43) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Сибирь»
в этой черепной коробке только кость.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№19 Написал: Rasmuz (Сегодня, 12:41) #
  • +5
  •  (9)

Прошло 8 лет, как Валуев получил по репе от Д. Хея, а по его речи кажется вчера.
Регистрация: 29.08.2017
№18 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:41) #
  • +4
  •  (10)
online

Цитата: нетрал
надо было Валуеву перед игрой зайти в раздевалку спартака и сказать ,что болеет за зенит..

Вить, да просто зайти, молча - по нему же видно, что болеет за Зенит. Питекантроп, огромный волосатый человек с надбровными дугами в виде козырька над входом в Думу и лбом в два пальца шириной.

Ну прям вчера как только разогнулся и дубинку выронил из рук.
Регистрация: 3.03.2007
№17 Написал: AVG Россия (Сегодня, 12:39) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
Цитата: Riders1990
Панов щас боксирует и в тренажерку ходит,втащит Валуеву точно))))

Это громадный, как сам Валуев, плюс.

Цитата: AVG
Цитата: mongolor
Цитата: ФКСМ_1922
Дядя Коля, ты дурак?

ты ему это на ухо скажи......чухан клавиатурный.

И что ?

smirk О, так Вы еще и не поняли, что потом будет... эй, как оно все у Вас....

Ты наверное понятливый что оно икак. Опыт большой очевидно .
Регистрация: 18.11.2016
№16 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:37) #
  • -4
  •  (12)
online

Цитата: Пивовед
ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ,мы в питере никого целенаправленно не ломали, как синеватое неунылое говно в Москве..

Вы просто были говном, оно мягкое.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№15 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 12:35) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
наверняка,унылы были лазурные именинники..и это прекрасно
Регистрация: 14.12.2011
№14 Написал: aulex Milano (Сегодня, 12:33) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Интер»
ему бы циклопов и прочую нечисть играть. а делегат все в рекламу лезет за баблом) на это у него соображалки хватает))) своих нашел.в госдуре они все такие, как до пяти считать какой то умный ему подсказал. из бомжей


--------------------
Патриотизм-последнее прибежище подлеца (с)
Газпрём, как и Едим Россию - антинародное достояние (из рекламы)
Регистрация: 10.09.2011
№13 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:33) #
  • +5
  •  (13)
online

Зенит - говно! Как аксиома.

Ну а какое именно говно - унылое или оптимистическое - это к тому, кто любит в говне ковыряться. Валуев любит. Пусть и ковыряется.
Регистрация: 3.03.2007
№12 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 12:31) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Riders1990
Панов щас боксирует и в тренажерку ходит,втащит Валуеву точно))))

Это громадный, как сам Валуев, плюс.

Цитата: AVG
Цитата: mongolor
Цитата: ФКСМ_1922
Дядя Коля, ты дурак?

ты ему это на ухо скажи......чухан клавиатурный.

И что ?

smirk О, так Вы еще и не поняли, что потом будет... эй, как оно все у Вас....
Регистрация: 9.11.2010
№11 Написал: AVG Россия (Сегодня, 12:29) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
Цитата: ФКСМ_1922
Дядя Коля, ты дурак?

ты ему это на ухо скажи......чухан клавиатурный.

И что ?
Регистрация: 18.11.2016
№10 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 12:28) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ФКСМ_1922
Дядя Коля, ты дурак?

Это Вы ему на адрес Гос Думы отошлите, и через некоторое время в интернате окажитесь, там, где живут они самые, ну, те, о которых Вы говорите.
Регистрация: 9.11.2010
№9 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 12:27) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Панов щас боксирует и в тренажерку ходит,втащит Валуеву точно))))


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
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