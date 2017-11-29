Николай Валуев: "Зенит" в Москве не был так уныл, как "Спартак" в Питере

Российский боксер Николай Валуев высказался относительно игры 18-го тура премьер-лиги между "Спартаком" и "Зенитом" (3:1)."Есть результат, и победил сильнейший в этот день. А из позитива можно только отметить, что "Зенит" в Москве не был так уныл, как "Спартак" в Питере.Питерцы давили и могли уйти от поражения, проигрывая по ходу игры в два мяча. Счет 5:1 солиднее. Да и в таблице пока опережаем "Спартак", - написал Валуев в своей конференции.