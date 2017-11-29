Москву украсили к финальной жеребьевке чемпионата мира-2018

Комплекс городского хозяйства Москвы принял участие в оформлении столицы к финальной жеребьевке ЧМ-2018, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы."В честь спортивного мероприятия перед Центральным выставочным залом "Манеж" установлена художественно-стилистическая композиция с объемно-декоративными конструкциями, которые символизируют 11 городов-организаторов чемпионата мира по футболу FIFA 2018", - говорится в сообщении.В арт-объектах запечатлены элементы узнаваемой городской архитектуры и памятников, геральдики, а также флоры и фауны российских городов. Так, столицу представляет собор Василия Блаженного и Спасская башня Кремля, Волгоград – монумент "Родина-мать", Самару – ракета-носитель "Союз", Казань – мечеть Кул-Шариф и мифологический дракон Зилант, поясняется в релизе.Также в честь международной делегации, приехавшей на финальную жеребьевку, входная группа гостиницы "Украина", где планируется разместить гостей, оформлена десятью флагштоками с символикой чемпионата. В рамках тематического оформления площади на фасаде Центрального выставочного зала "Манеж" планируется трансляция видеопроекции в формате 3D-мэппинга. Световое изобразительное шоу, посвященное ЧМ-2018, москвичи смогут увидеть уже 30 ноября.Монтажные работы в настоящее время завершены. Комплексом городского хозяйства Москвы обеспечена бесперебойная подача электроэнергии для подсветки композиции, выделена мощность 30 киловатт. Арт-объекты простоят до завершения чемпионата 15 июля 2018 года.