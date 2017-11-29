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Василий Уткин: примерное место "Рубина" - это место, на котором мы сидим

Телекомментатор Василий Уткин высказал свое мнение о ситуации в "Рубине", который занимает 12-е место в чемпионате России.

"Рубин" находится ни там ни сям. Место, на котором мы сидим, - это примерное место "Рубина". Он может там находиться долго.

В отличие от Грасии, Бердыеву отступать некуда. Вполне возможно, что у него творческий кризис. Хотя у Бердыева и Грасии есть что-то схожее. Это, например, количество игроков в команде, на которых они не рассчитывают", - передает слова Уткина "Спорт FM".
Теги: Уткин Рубин
Сегодня, 13:17
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(1)
№3 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 14:31) #
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Болеет за:
«Шинник»
Цитата: нетрал
по ком вася ещё не проехался?

лучшие эксперты - диванные эксперты.вот он именно диванный, так как кресла ломаются
Регистрация: 7.09.2015
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 14:18) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
по ком вася ещё не проехался?
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:27) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
есть что-то схожее. Это, например, количество игроков в команде, на которых они не рассчитывают

но Грасия их сам к себе звал
да и тот же Рочина был раньше очень перспективным...видимо за него его имя только и играет
а вот Курбан...у него видимо и правда кризис
если сказать про балласт, то Азмун...видимо звезду в свое время словил в Ростове. в игре с нами понравился (вроде так фамилия) Ахметов, но вроде не нап, но выглядел лучше Азмуна в атакующих действиях.
а так вопрос к руководству - зачем столько пафоса делали из перехода Муллина?Жемалетдинова?Билялетдинова?(да и таких много)...из всех этих игроков играть пытается только Рифат.остольное - хлам.одни отмывы что ли?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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