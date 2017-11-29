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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Василий Уткин: примерное место "Рубина" - это место, на котором мы сидим
Телекомментатор Василий Уткин высказал свое мнение о ситуации в "Рубине", который занимает 12-е место в чемпионате России.
"Рубин" находится ни там ни сям. Место, на котором мы сидим, - это примерное место "Рубина". Он может там находиться долго.
В отличие от Грасии, Бердыеву отступать некуда. Вполне возможно, что у него творческий кризис. Хотя у Бердыева и Грасии есть что-то схожее. Это, например, количество игроков в команде, на которых они не рассчитывают", - передает слова Уткина "Спорт FM".
"Рубин" находится ни там ни сям. Место, на котором мы сидим, - это примерное место "Рубина". Он может там находиться долго.
В отличие от Грасии, Бердыеву отступать некуда. Вполне возможно, что у него творческий кризис. Хотя у Бердыева и Грасии есть что-то схожее. Это, например, количество игроков в команде, на которых они не рассчитывают", - передает слова Уткина "Спорт FM".
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