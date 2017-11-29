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Артем Ребров: понятно, что я хочу играть, но я доверяю выбору Карреры

Вратарь "Спартака" Артем Ребров ответил на вопросы по поводу конкуренции с Александром Селиховым.

- Вы помните тот момент, когда в команде появился Александр Селихов - тот самый вратарь, который вас мог вытеснить из состава?

- Мне достаточно было взгляда Карреры. Он просто подошел и спросил: «Ты как? Ты готов? Ты в порядке?». Я улыбнулся: «Все нормально». Все. Больше мы это не обсуждали. Я взрослый человек, я понимаю, что берут хорошего, перспективного парня, у которого отличное будущее. А дальше конкуренция, и все нужно доказывать. И мне в том числе. Ну что ж, не в первый раз.

Я был капитаном команды при Аленичеве. Потом в том же Питере (чтоб ему!) мы проиграли и в ворота встал Песьяков. И тот сезон чемпионский, я знаю, не должен был начинать первым номером. Потому что Песьяков по окончании сезона здорово отыграл, и заслужил место в составе. Он он получил травму, и основным вратарем стал я. Теперь новая конкуренция.

- Еще цитата от Селихова: «Для меня Тема – пример, каким должен быть человек».

- Приятно. Конкуренция конкуренцией, но мне всегда хотелось, чтобы у нас, в первую очередь, было уважение между собой и хорошие отношения. Я видел в других командах как среди вратарей шла война, пусть сам в ней не участвовал - молодой еще был. Но еще тогда понял, что не хочу так, что это неправильно. Сейчас в «Спартаке» на правах старшего в бригаде вратарей правила устанавливаю я, можно так нескромно сказать? И вот эти слова Саши Селихова говорят о том, что он понял мою философию и принял ее.

- Как-то про Карреру вы сказали: «Я ему полностью верю. Так же, как и он мне». Чем Каррера заслужил такое доверие?

- Тренер - это не тот человек, у которого работа тебя по головке гладить. Он должен чувствовать, когда тебе люлей вставить или когда с тобой просто надо переговорить. Это тяжело объяснить, но мне кажется, я его чувствую. И он меня чувствует. Поэтому даже, когда после «Зенита» я перестал играть, я успокоил людей: «Он так решает. Он тренер».

Понятно, я хочу играть. Но я в тоже время понимаю, что я всего лишь единица, а нас там двадцать с лишним человек со своими амбициями и желаниями. А ему нужно принимать решение, причем единственно правильное - он отвечает за результат. И поэтому я ему полностью как доверял, так и продолжаю доверять.

Комсомольская правда
Теги: Ребров Спартак
Сегодня, 13:31
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№4 Написал: ADonskoi (Сегодня, 14:30) #
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Артем! Ты хороший воротник, но Ты не выдержал решающего испытания В особенности в игре первого уруга с пятым голом от Зенита. И тем Ты поставил крест на карьере вратаря в Спартаке.Вот в той игре Ты не был капитаном, а надо было превзойти и Льва Иваныча Яшина и Буффона. Увы, атмосфера Питера подавила Спартак, а ВЫ не смогли, как и Каррера, завести Команду. Вот и расплачивайтесь.
А в любой семье больше всего любят младшего и удачливого. А наши дети превосходят нас в отдаче и в героизме, мы к ним относимся с большей нежностью, тем более, что они не жалеют себя. Они более непосредственны и симпатичны
Но для Спартака мало и трех вратарей и Ваша удача к Вам еще вернется. У Вас все еще впереди. Удачи Вам.
Регистрация: 17.07.2014
№3 Написал: Rasmuz (Сегодня, 14:14) #
  • +2
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Только на конкуренции профессионалов будет движение вперед. А Артем большой профессионал.
Регистрация: 29.08.2017
№2 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 14:04) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Похоже Тема своё отиграл, Селихов то понадёжнее
Регистрация: 17.05.2015
№1 Написал: Campos Москва (Сегодня, 13:35) #
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тёма, молодец! Умение поддерживать микроклимат в команде - это важно, продолжая пахать на тренировке. Так держать!
Регистрация: 26.12.2008
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