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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Артем Ребров: понятно, что я хочу играть, но я доверяю выбору Карреры
Вратарь "Спартака" Артем Ребров ответил на вопросы по поводу конкуренции с Александром Селиховым.
- Вы помните тот момент, когда в команде появился Александр Селихов - тот самый вратарь, который вас мог вытеснить из состава?
- Мне достаточно было взгляда Карреры. Он просто подошел и спросил: «Ты как? Ты готов? Ты в порядке?». Я улыбнулся: «Все нормально». Все. Больше мы это не обсуждали. Я взрослый человек, я понимаю, что берут хорошего, перспективного парня, у которого отличное будущее. А дальше конкуренция, и все нужно доказывать. И мне в том числе. Ну что ж, не в первый раз.
Я был капитаном команды при Аленичеве. Потом в том же Питере (чтоб ему!) мы проиграли и в ворота встал Песьяков. И тот сезон чемпионский, я знаю, не должен был начинать первым номером. Потому что Песьяков по окончании сезона здорово отыграл, и заслужил место в составе. Он он получил травму, и основным вратарем стал я. Теперь новая конкуренция.
- Еще цитата от Селихова: «Для меня Тема – пример, каким должен быть человек».
- Приятно. Конкуренция конкуренцией, но мне всегда хотелось, чтобы у нас, в первую очередь, было уважение между собой и хорошие отношения. Я видел в других командах как среди вратарей шла война, пусть сам в ней не участвовал - молодой еще был. Но еще тогда понял, что не хочу так, что это неправильно. Сейчас в «Спартаке» на правах старшего в бригаде вратарей правила устанавливаю я, можно так нескромно сказать? И вот эти слова Саши Селихова говорят о том, что он понял мою философию и принял ее.
- Как-то про Карреру вы сказали: «Я ему полностью верю. Так же, как и он мне». Чем Каррера заслужил такое доверие?
- Тренер - это не тот человек, у которого работа тебя по головке гладить. Он должен чувствовать, когда тебе люлей вставить или когда с тобой просто надо переговорить. Это тяжело объяснить, но мне кажется, я его чувствую. И он меня чувствует. Поэтому даже, когда после «Зенита» я перестал играть, я успокоил людей: «Он так решает. Он тренер».
Понятно, я хочу играть. Но я в тоже время понимаю, что я всего лишь единица, а нас там двадцать с лишним человек со своими амбициями и желаниями. А ему нужно принимать решение, причем единственно правильное - он отвечает за результат. И поэтому я ему полностью как доверял, так и продолжаю доверять.
Комсомольская правда
- Вы помните тот момент, когда в команде появился Александр Селихов - тот самый вратарь, который вас мог вытеснить из состава?
- Мне достаточно было взгляда Карреры. Он просто подошел и спросил: «Ты как? Ты готов? Ты в порядке?». Я улыбнулся: «Все нормально». Все. Больше мы это не обсуждали. Я взрослый человек, я понимаю, что берут хорошего, перспективного парня, у которого отличное будущее. А дальше конкуренция, и все нужно доказывать. И мне в том числе. Ну что ж, не в первый раз.
Я был капитаном команды при Аленичеве. Потом в том же Питере (чтоб ему!) мы проиграли и в ворота встал Песьяков. И тот сезон чемпионский, я знаю, не должен был начинать первым номером. Потому что Песьяков по окончании сезона здорово отыграл, и заслужил место в составе. Он он получил травму, и основным вратарем стал я. Теперь новая конкуренция.
- Еще цитата от Селихова: «Для меня Тема – пример, каким должен быть человек».
- Приятно. Конкуренция конкуренцией, но мне всегда хотелось, чтобы у нас, в первую очередь, было уважение между собой и хорошие отношения. Я видел в других командах как среди вратарей шла война, пусть сам в ней не участвовал - молодой еще был. Но еще тогда понял, что не хочу так, что это неправильно. Сейчас в «Спартаке» на правах старшего в бригаде вратарей правила устанавливаю я, можно так нескромно сказать? И вот эти слова Саши Селихова говорят о том, что он понял мою философию и принял ее.
- Как-то про Карреру вы сказали: «Я ему полностью верю. Так же, как и он мне». Чем Каррера заслужил такое доверие?
- Тренер - это не тот человек, у которого работа тебя по головке гладить. Он должен чувствовать, когда тебе люлей вставить или когда с тобой просто надо переговорить. Это тяжело объяснить, но мне кажется, я его чувствую. И он меня чувствует. Поэтому даже, когда после «Зенита» я перестал играть, я успокоил людей: «Он так решает. Он тренер».
Понятно, я хочу играть. Но я в тоже время понимаю, что я всего лишь единица, а нас там двадцать с лишним человек со своими амбициями и желаниями. А ему нужно принимать решение, причем единственно правильное - он отвечает за результат. И поэтому я ему полностью как доверял, так и продолжаю доверять.
Комсомольская правда
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