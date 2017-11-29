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Представлен официальный хэштег жеребьевки ЧМ-2018

Сегодня на официальной странице ЧМ-2018 в твиттере был представлен официальный хэштег жеребьевки финальной части мирового первенства.

Хэштег #ЖеребьевкаЧМ опубликован на шести языках. Напомним, церемония состоится 1 декабря в Кремле.

Сегодня, 13:42
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№2 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 14:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
официальный хэштег

Кто в курсе, тот поймет. Для меня, какая то невзрачная анимация
Регистрация: 21.12.2010
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:51) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
вот это оригинальность!браво!


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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