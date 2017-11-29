Представлен официальный хэштег жеребьевки ЧМ-2018

Сегодня на официальной странице ЧМ-2018 в твиттере был представлен официальный хэштег жеребьевки финальной части мирового первенства.Хэштег #ЖеребьевкаЧМ опубликован на шести языках. Напомним, церемония состоится 1 декабря в Кремле.