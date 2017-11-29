Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Федор Смолов: если выиграем ЧМ, заключу пожизненный контракт с "Краснодаром"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов во время открытой тренировки "быков" ответил маленькому болельщику на вопрос, что он сделает, если сборная России выиграет чемпионат мира.

"Я сделаю татуировку, прыгну с парашютом и заключу пожизненный контракт с "Краснодаром", - передает слова Смолова "Матч ТВ".
Теги: Смолов Краснодар Сборная России
Сегодня, 13:56
Напечатать
7
(0)
№7 Написал: EMDM (Сегодня, 14:50) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Не, врятли наша сборная выиграет)) Выход из группы уже будет как победа ))
Регистрация: 24.04.2008
№6 Написал: Zenitcheg Finland (Сегодня, 14:47) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Барселона»
с условием "если выиграем ЧМ" федя может даже пообещать играть бесплатно до конца жизни во втором дивизионе молдавии


--------------------
Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010
№5 Написал: ADonskoi (Сегодня, 14:36) #
  • -1
  •  (1)

Федя! Если вы выиграете ЧМ-18, то тебя будут носить на руках и пьяного, и трезвого, и непохлеменного. Тренируйся, пацан!
Регистрация: 17.07.2014
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 14:31) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Средний такой юмор. К тому же и так понятно, что в конце сезона уйдет из Краснодара.
Если не уйдет, то совсем остановится в фут. развитии.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№3 Написал: Andlawyer Москвы (Сегодня, 14:11) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Риск равен нулю.
Регистрация: 4.10.2009
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 14:10) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
вообще играть бросит!
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 14:07) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Беспроигрышный вариант!
Регистрация: 13.03.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.