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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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10:58
Фарфан: забавно, что меня называют "космонавтом", в Хабаровсе не всегда чувствовал пальцы ног (1)
Фарфан: забавно, что меня называют "космонавтом", в Хабаровсе не всегда чувствовал пальцы ног (1)
03:44
Федор Смолов: если сборная России выиграет ЧМ-2018, я заключу пожизненный контракт с "Краснодаром" (8)
Федор Смолов: если сборная России выиграет ЧМ-2018, я заключу пожизненный контракт с "Краснодаром" (8)
Вчера, 23:24
"Амьен" одержал победу над "Дижоном"
"Амьен" одержал победу над "Дижоном"
Федор Смолов: если выиграем ЧМ, заключу пожизненный контракт с "Краснодаром"
Нападающий "Краснодара" Федор Смолов во время открытой тренировки "быков" ответил маленькому болельщику на вопрос, что он сделает, если сборная России выиграет чемпионат мира.
"Я сделаю татуировку, прыгну с парашютом и заключу пожизненный контракт с "Краснодаром", - передает слова Смолова "Матч ТВ".
"Я сделаю татуировку, прыгну с парашютом и заключу пожизненный контракт с "Краснодаром", - передает слова Смолова "Матч ТВ".
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