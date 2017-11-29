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Алан Пардью назначен главным тренером "Вест Бромвича"

"Вест Бромвич" объявил о назначении нового главного тренера.

Им стал Алан Пардью, соглашение с 56-летним, ранее возглавлявшим "Кристал Пэлас", рассчитано на 2,5 года.

Теги: Вест Бромвич Пардью
Сегодня, 14:22
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