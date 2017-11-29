Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:58
Фарфан: забавно, что меня называют "космонавтом", в Хабаровсе не всегда чувствовал пальцы ног (1)
Фарфан: забавно, что меня называют "космонавтом", в Хабаровсе не всегда чувствовал пальцы ног (1)
03:44
Федор Смолов: если сборная России выиграет ЧМ-2018, я заключу пожизненный контракт с "Краснодаром" (8)
Федор Смолов: если сборная России выиграет ЧМ-2018, я заключу пожизненный контракт с "Краснодаром" (8)
Вчера, 23:24
"Амьен" одержал победу над "Дижоном"
"Амьен" одержал победу над "Дижоном"
Алан Пардью назначен главным тренером "Вест Бромвича"
"Вест Бромвич" объявил о назначении нового главного тренера.
Им стал Алан Пардью, соглашение с 56-летним, ранее возглавлявшим "Кристал Пэлас", рассчитано на 2,5 года.
Им стал Алан Пардью, соглашение с 56-летним, ранее возглавлявшим "Кристал Пэлас", рассчитано на 2,5 года.
Introducing our new Head Coach, Alan Pardew...— West Bromwich Albion (@WBA) November 29, 2017
Full story ?? https://t.co/oMksgIoD5D#WBA pic.twitter.com/JzrV6YbsOC
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.